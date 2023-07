Terra Amara anticipazioni: Fikret cerca di allontanarsi da Mujgan, ecco perché

È giusto seguire sempre il proprio cuore o in certe situazioni è meglio metterlo da parte? È questa la domanda principale che si porrà Fikret Fekeli (Furkan Palali) nelle prossime puntate di Terra Amara. Dopo aver iniziato la sua vendetta ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis), l’uomo si avvicinerà sempre più a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), mettendo fortemente a rischio il suo piano. Proprio per questo, cercherà così di allontanarsi dalla dottoressa…

Terra Amara, news: la vendetta di Fikret ha inizio

Arrivato a Cukurova in quanto nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Fikret ha dimostrato fin da subito di provare una certa avversione per ogni componente della famiglia Yaman. In seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), che rappresenterà un vero e proprio spartiacque nelle vicende della telenovela, emergerà quindi che il giovane Fekeli è il figlio segreto di Adnan Yaman, il padre di Demir.

Dato che il padre sarà morto da tanti anni e non potrà prendersela con lui, Fikret penserà di riversare la sua completa vendetta su Demir, in primis “incaricando” con successo la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) di sedurlo nel tentativo di creare una spaccatura nel suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Tuttavia, l’uomo dovrà fare i conti con un imprevisto: l’attrazione sempre più forte che sentirà per Mujgan…

Terra Amara, trame: Ali Rahmet assiste ad un bacio tra Mujgan e Fikret

Dato i contrasti che sorgeranno con la zia Behice (Esra Dermancioglu), Mujgan si appoggerà tantissimo a Fikret in seguito alla morte di Yilmaz e arriverà a scambiare con lui diversi baci. Uno degli stessi verrà così visto per caso da Ali Rahmet che, inconsapevole della sua parentela con i Yaman, consiglierà al “nipote” di muoversi con cautela nei riguardi della Hekimoglu, visto che ha già sofferto tantissimo a causa dei suoi problemi coniugali con Akkaya.

A quel punto, Fikret si confiderà con il cugino Bahtiyar e capirà che non è giusto continuare ad illudere Mujgan; ciò perché non vorrà proprio saperne di accantonare la sua vendetta contro Demir e non se la sentirà di coinvolgere la dottoressa nella faida che certamente si verrà a creare con il fratellastro.

Terra Amara, spoiler: Fikret cerca di allontanare Mujgan

Proprio per questo, dopo aver riflettuto al meglio sul da farsi, Fikret inizierà a comportarsi in maniera decisamente distaccata con Mujgan e, una sera, ritornerà a casa piuttosto ubriaco; ciò gli darà modo di trattare male la dottoressa, al fine di comunicarle che tra di loro non esiste alcun tipo di futuro. Neanche a dirlo, tali parole faranno arrabbiare tantissimo Mujgan, la quale tenterà ad ogni costo di evitare Fikret.

Insomma, i due personaggi sembreranno prendere delle strade del tutto separate, almeno finché una tragedia improvvisa porterà nuovamente Mujgan a cadere tra le braccia di Fikret…