Terra Amara anticipazioni: Gaffur confessa a Saniye di avere ucciso Hatip

Nessun segreto resta tale a lungo a Terra Amara, soprattutto se riguarda un omicidio. Nelle prossime puntate italiane della telenovela, dopo i tanti sforzi compiuti per non ammettere la sua colpevolezza, Gaffur Taskin (Bulent Polat) dovrà infatti confessare alla moglie Saniye (Selin Yeninci) che è lui l’assassino di Hatip Tellidere (Mehmet Polat)…

Terra Amara, news: Behice si trasferisce vicino ai Yaman

La storyline prenderà pian piano forma nel momento in cui, stanco dei suoi capricci, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) caccerà via Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) dalla sua tenuta, consentendole però di abitare in un’umile casa destinata ai lavoratori. Una sistemazione che alla zietta non piacerà affatto, tant’è che convincerà la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) a sfrattare i novelli sposi Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol) dalla casetta che apparteneva al defunto Yilmaz (Ugur Gunes) vicina a quella di Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha Yaman (Hilal Altinbilek).

Da lì per Gaffur comincerà un vero e proprio inferno, dato che Behice lo obbligherà a svolgere diverse commissioni per conto suo, minacciando di rivelare a tutti quanti che è stato lui ad assassinare Hatip diversi mesi prima. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Saniye non potrà fare a meno di notare lo strano atteggiamento del marito…

Terra Amara, trame: Saniye sospetta di Gaffur

Entrando nello specifico della storia saranno due gli avvenimenti che innescheranno i sospetti di Saniye: in primis, la comandante degli operai non capirà per quale motivo Gaffur non si sia allontanato da Behice dopo essere stato picchiato da Demir (furioso perché l’avrà aiutata). In secondo luogo, Saniye si troverà ad assistere ad una discussione tra il consorte e la Hekimoglu, che avverrà quando Zuleyha e Sevda (Nazan Kesal) riusciranno a convincere Demir a non strangolarla dopo che un tassista l’avrà indicata come la possibile assassina di Hunkar.

Proprio per questo, Saniye affronterà a muso duro Gaffur e pretenderà che le racconti per quale motivo lui sia ormai alla mercé di Behice. Messo alle strette, l’uomo confesserà dunque tutta la verità…

Terra Amara, spoiler: Gaffur confessa a Saniye che ha ucciso Hatip

Con le lacrime agli occhi, Gaffur renderà partecipe Saniye del fatto di aver ucciso Hatip per difendersi, grazie ad un colpo partito per errore dalla pistola con la quale l’uomo lo stava minacciando. Un racconto sincero, durante il quale l’ex capomastro ammetterà anche di aver cercato di estorcere denaro al Tellidere una volta scoperto che era lui l’assassino di Cengaver.

Tutto ciò preoccuperà tantissimo Saniye, soprattutto quando comprenderà che Behice sta ricattando Gaffur con la lettera che aveva scritto proprio a Hatip affinché si presentasse nel luogo dove poi è stato ucciso.

Seppur scossa, Saniye cercherà di consolare Gaffur, distrutto all'idea che la sua colpevolezza nel crimine possa venire fuori da un momento all'altro. E, ve lo possiamo già anticipare, per il povero Gaffur i guai saranno appena iniziati…