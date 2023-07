Terra Amara anticipazioni: Mujgan e la richiesta shock a Gulten!

La morte improvvisa di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) creerà tante situazioni difficili nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena capirà che il marito non ha lasciato alcuna eredità per il piccolo Kerem Alì, la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) cercherà ad ogni costo di dare un futuro sereno a ciò che resta della sua famiglia, motivo per il quale avrà modo di scontrarsi con Gulten (Selin Genc) per una ragione ben precisa…

Terra Amara, news: la mancata eredità di Yilmaz

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, la storyline partirà quando Mujgan e la zia Behice (Esra Dermancioglu) scopriranno che l’eredità del defunto Yilmaz si aggira soltanto intorno a 80.000 lire turche (e non a 30/50 milioni come si aspettavano); ciò poiché l’uomo aveva venduto tutto quanto alla sua volta defunta Hunkar (Vahide Percin) quando stava progettando di fuggire con l’amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Sconvolte per la novità appresa, Mujgan e Behice tenderanno inizialmente a credere che sia stata Zuleyha ad intascarsi i soldi, ma la moglie di Demir Yaman (Murat Unalmis) negherà ogni suo coinvolgimento nella questione. Una faccenda spinosa che non farà altro che complicarsi a causa del solito atteggiamento prepotente di Behice…

Terra Amara, trame: Ali Rahmet caccia Behice dalla tenuta

Eh sì: in seguito ad un litigio con Nazire (Teksin Pircanli) e le altre domestiche, avvenuto poiché a suo dire non puliscono a dovere la sua stanza, Behice verrà cacciata dalla tenuta da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) in persona. Per punirla, il buon padrino deciderà quindi di spedirla in una casa decisamente umile che è solito lasciare ai suoi dipendenti, senza alcun tipo di comfort.

Un affronto che Behice non potrà sopportare, tant’è che andrà subito a lamentarsi da Mujgan in modo tale che possa fare qualcosa per salvarla dalla reclusione in una “casa per poveracci”. E, proprio in tal senso, la trama andrà ad intersecarsi con il matrimonio appena celebrato tra Gulten e Çetin Cicergi (Aras Senol).

Terra Amara, spoiler: Mujgan e la richiesta shock a Gulten

Come deciso con Yilmaz, in seguito alle nozze, Cetin e Gulten andranno infatti a vivere nella casa, adiacente a villa Yaman, che apparteneva a Sermin Yaman (Sibel Tascioglu). Tuttavia, quella proprietà sarà l’unica che Akkaya non avrà venduto a Hunkar prima del tentativo di fuga con Zuleyha, motivo per cui la dottoressa la considererà come la sola eredità di Kerem Alì.

Proprio per questo, incurante dei soldi che i novelli sposi avranno sborsato per rimetterla a posto, Mujgan si presenterà da Gulten e le chiederà di sbaraccare casa entro una settimana perché lì dovrà andare a vivere la zia Behice, sfrattata ingiustamente da Ali Rahmet. Un vero e proprio ultimatum che innescherà la furia di Saniye (Selin Yeninci), mentre Gulten lo accetterà con dignità e dolore facendo promettere a Çetin che non farà menzione con Ali Rahmet di quanto accaduto perché, in fondo, possono trovarsi un luogo tutto loro.

Comunque sia è assai difficile che la questione, prima o poi, non arrivi alle orecchie del buon padrino…