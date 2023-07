Terra Amara anticipazioni: Rasit torna e tenta di farsi perdonare da Fadik

Dove è finito Rasit Kaya (Şahin Vural)? È questa una delle domande principali che si porranno i telespettatori nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo si farà vivo dopo non essersi presentato alle sue nozze con Fadik (Polen Emre), ma la versione che racconterà sarà poco convincente…

Terra Amara, news: Fadik abbandonata sull’altare

Già sapete che Rasit e Fadik decideranno di sposarsi lo stesso giorno di Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol), all’interno di una cerimonia comune organizzata da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per permettere a tutti gli indigenti di diventare marito e moglie.

Tuttavia, fin da subito, Rasit dimostrerà di avere dei problemi con la sua documentazione, tant’è che chiederà a Zuleyha di fare il possibile per procurargliela in modo da poter dare il suo sì a Fadik. Parole che sembreranno del tutto vane nel momento in cui Rasit sparirà a pochissime ore dalla cerimonia, lasciando Fadik sola e sconsolata e profondamente umiliata. Non a caso, nei giorni successivi, la donna penserà di essere stata ingannata da Rasit e si struggerà dal dolore per avere creduto alle sue prese in giro…

Terra Amara, spoiler: Rasit ritorna a Cukurova

Comunque sia, l’assenza di Rasit nella telenovela sarà temporanea: possiamo anticiparvi che, un giorno, l’uomo si presenterà nella cucina della tenuta Yaman con un pacco per Fadik, che non saprà come reagire di fronte alla sua presenza. A prendere le difese della domestica sarà Saniye (Selin Yeninci), la quale chiederà a Rasit di spiegarle nei minimi dettagli perché non si è presentato alle nozze con Fadik spezzandole il cuore.

E si tratterà di spiegazioni che – ve lo diciamo sin da ora – sembreranno davvero strampalate e prive di fondamento…

Terra Amara, trame: le strane spiegazioni di Rasit

Messo alle strette da Saniye, Rasit dirà che aveva invitato alle nozze due suoi zii piuttosto avanti con l’età e che, stranamente, hanno avuto un incidente in automobile mentre si stavano recando alle stesse. Stando al racconto, Rasit si sarebbe dunque recato tempestivamente dai parenti per aiutarli, “sacrificando” a malincuore le sue nozze con Fadik per stare con loro per qualche settimana.

A tali parole Saniye non crederà minimamente, così come Fadik, che farà davvero fatica a perdonare Rasit e non sembrerà intenzionata a dargli nemmeno una possibilità di riconquistarla. Ma non è affatto detto che le cose rimangano così a lungo…