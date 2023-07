Terra Amara anticipazioni: Sevda minaccia Ümit

Per quanto tempo Demir Yaman (Murat Unalmis) riuscirà a portare avanti la sua relazione extraconiugale con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) senza che nessuno sospetti nulla? Per avere questa risposta, bisognerà osservare con attenzione tutto quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che ad un certo punto Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) riunirà tutti i tasselli del puzzle e ci andrà giù pesante…

Terra Amara, news: chi è Ümit

Come prima cosa, dato che si tratta di un personaggio che ancora non ha fatto il suo ingresso in scena negli episodi in onda su Canale 5, è bene ricordare che Ümit arriverà a Cukurova per prendere possesso del ruolo di direttrice dell’ospedale, a discapito di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), ma verrà fin da subito svelato che la donna è anche l’alleata segreta di Fikret Fekeli (Furkan Palali) nella sua vendetta contro il fratellastro Demir.

Visto che seguirà le direttive del figlio illegittimo segreto di Adnan Yaman Senior, Ümit non esiterà quindi ad avvicinarsi a Demir e a sedurlo, cominciando con lui una vera e propria relazione di cui Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non sarà minimamente a conoscenza. Una tresca che inizierà per vendetta, anche se poi Ümit darà l’impressione di essersi realmente innamorata di Demir…

Terra Amara, trame: Sevda sta male e Ümit

La storyline virerà poi su un’altra direzione e tutto partirà quando Sevda comincerà a manifestare un dolore al braccio che preoccuperà parecchio Zuleyha. Temendo che la Çağlayan stia per avere un infarto, Zuleyha porterà la donna in ospedale, dove a visitarla ci sarà proprio Ümit, che si comporterà con lei in maniera più che professionale e le farà le visite di controllo di routine.

Dopo ciò, dato che non le avrà ancora dato il suo personale benvenuto a Cukurova, Zuleyha inviterà Ümit a cena. Presa alla sprovvista, la Kahraman accetterà l’invito e si troverà quindi a cenare persino con Demir. Tra uno sguardo complice e l’altro, dato che aveva già dei sospetti in tal senso, Sevda non farà quindi fatica a capire che Ümit è l’amante di Demir. Un dubbio che aumenterà quando Yaman insisterà per riportare la dottoressa a casa con la sua macchina…

Terra Amara, spoiler: Sevda minaccia Ümit

A quel punto, Sevda non se ne starà con le mani in mano e, dopo essersi accertata del fatto che Zuleyha sta dormendo, prenderà le chiavi della macchina e si dirigerà da Ümit. Anche se constaterà che Demir non è in casa, la Çağlayan metterà subito in guardia Ümit e le intimerà di interrompere la tresca, se non vuole andare incontro a degli spiacevoli imprevisti.

Vere e proprie minacce che spaventeranno Ümit, che nel corso della cena si era invece aperta con Sevda, raccontandole di essere cresciuta solo con il padre dopo aver perso la madre da bambina. Una chiacchierata come tante, a cui sarà difficile dare un valore, ma che si rivelerà importante con il proseguire della storia…