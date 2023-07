Terra Amara anticipazioni: Sevda sul punto di vedere Demir e Umit insieme

Quando si tratta di soap, ogni relazione clandestina rischia di venire alla luce. In questo non farà eccezione nemmeno Terra Amara, dato che, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela turca, Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) rischierà di beccare insieme il figliastro Demir Yaman (Murat Unalmis) e l’avvenente dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral).

Terra Amara, news: chi è Ümit

È bene ricordare ai nostri lettori chi è Umit, visto che non ha ancora fatto il suo ingresso negli episodi in onda su Canale 5. La donna arriverà all’improvviso a Cukurova per assumere il ruolo di direttrice dell’ospedale, a cui ambiva Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), ma avrà anche diversi scheletri nell’armadio da nascondere.

Col trascorrere della narrazione emergerà che Ümit è l’alleata numero uno di Fikret Fekeli (Furkan Palali) nella sua vendetta contro il fratellastro Demir. Fikret se la prenderà infatti con l’imprenditore perché non potrà riversare il suo odio contro il defunto Adnan Yaman, il padre naturale che non ha mai voluto sapere niente di lui. Un segreto che il giovane Fekeli nasconderà persino allo “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik), convinto appunto che il ragazzo sia figlio del fratello Musa.

Terra Amara, trame: Ümit seduce Demir

Approfittando della crisi coniugale di Demir con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), crisi che non rientrerà nemmeno in seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Fikret darà l’ordine a Ümit di avvicinarsi sempre di più a Demir: una missione che la donna riuscirà a portare avanti senza troppa fatica, dato che Demir cadrà facilmente nelle sue braccia e darà il via ad una vera e propria relazione extraconiugale con lei.

Fin da subito, la macchinazione sembrerà però destinata a sgretolarsi in tempi brevi: in primis perché Ümit darà l’impressione di stare innamorandosi di Demir, nonostante l’accordo ben preciso stabilito con Fikret per rovinarlo, ma soprattutto quando i due “amanti” saranno sul punto di essere beccati da Sevda…

Terra Amara, spoiler: Sevda sul punto di beccare Ümit e Demir insieme

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Demir affitterà a Ümit la stessa casa in cui viveva Sevda prima del suo trasferimento a villa Yaman. Inconsapevole del fatto che quella tenuta è la nuova residenza della dottoressa Kahraman, Sevda deciderà quindi di recarsi sul posto per recuperare alcuni oggetti che aveva lasciato lì proprio mentre Demir e Ümit staranno avendo uno dei loro incontri clandestini.

Tuttavia, ve lo diciamo fin da ora, la coppia non verrà scoperta perché, una volta che arriverà lì, Sevda entrerà a conoscenza di un particolare avvenuto il giorno della morte di Hunkar (Vahide Percin) e alla fine rinuncerà ad entrare nell'abitazione. Un particolare, quello che verrà appreso da Sevda, destinato a compromettere tutti gli equilibri di Cukurova e che metterà alle strette la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu)…