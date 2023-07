Terra Amara anticipazioni: Ümit si è innamorata di Demir?

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori avranno modo di conoscere la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Complice di Fikret Fekeli (Furkan Palali) la donna non esiterà a sedurre Demir Yaman (Murat Unalmis) e lo farà con un motivo ben preciso.

Terra Amara, news: la vendetta di Fikret ha inizio

Come già sapete, tra non troppo tempo emergerà che Fikret è il figlio segreto di Adnan Yaman e non di Musa, il fratello di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Dato che il padre naturale non avrà mai voluto prendersi cura di lui e sarà ormai deceduto, Fikret riverserà dunque tutta la sua ira sul fratellastro Demir e per questo chiederà aiuto a Ümit, che arriverà a Cukurova per prendere possesso del ruolo di direttrice dell’ospedale cittadino.

Dunque, Ümit tenterà sin da subito di avvicinarsi a Demir, che non starà vivendo un sereno periodo matrimoniale con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). E, se ci avete letto in precedenza, sapete già che non sarà affatto difficile per la Kahraman sedurre Yaman.

Terra Amara, trame: Demir va a letto con Umit

Eh sì: in tal senso possiamo anticiparvi che, una sera, Ümit romperà apposta un tubo della sua abitazione per chiedere aiuto a Demir e fare in modo che arrivi da lei; tra un convenevole e l’altro, alla fine di un’intensa conversazione, la donna si avvicinerà quindi all’imprenditore con fare seducente e gli supplicherà di non andarsene. Un invito che Demir non si farà ripetere due volte, dato che andrà a letto con Ümit e trascorrerà tutta la notte fuori casa.

Il mattino successivo, Demir farà quindi sapere a Zuleyha di non essere rincasato perché ha fatto troppo tardi con i suoi amici. Parole alle quali la Altun non sembrerà credere particolarmente. In ogni caso, Demir non considererà quanto successo con Ümit una semplice “toccata e fuga”, tant’è che le farà sapere che non vede l’ora di rivederla. La vera sorpresa, in questa strana storyline, la riserverà però la stessa Ümit…

Terra Amara, spoiler: Ümit si è innamorata di Demir?

Alcuni giorni dopo, quando si sarà accordata con Demir per un nuovo appuntamento, Ümit si soffermerà a guardare una foto dell’uomo in compagnia di Sevda (Nazan Kesal) e ricorderà a se stessa che non può e non deve innamorarsi del Yaman, come invece sta succedendo.

Da queste poche parole sarà dunque chiaro che Ümit sta perdendo di vista il fatto che deve aiutare Fikret per la sua vendetta. Insomma, la faccenda starà diventando decisamente esplosiva… Seguici su Instagram.