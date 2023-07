Un Altro Domani anticipazioni: arriva Dolores, la madre di Carmen!

A partire dalle puntate italiane di Un Altro Domani in onda questa settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere Dolores (Maria Blanco), la madre di Carmen Villanueva (Amparo Pinero). La donna arriverà infatti all’improvviso a Rio Muni e mostrerà fin da subito il suo carattere dolce ma autoritario. Cosa che creerà non pochi problemi alla nostra protagonista…

Un Altro Domani, news: Dolores non sa nulla della relazione tra Patricia e Francisco

Come prima cosa, è bene precisare che Carmen sarà felicissima appena potrà riabbracciare Dolores. Tuttavia, nel giro di poco tempo, si renderà conto di uno scomodo particolare, ossia del fatto che il padre Francisco (Sebastian Haro) non ha mai parlato alla moglie della sua relazione extraconiugale con Patricia Godoy (Silvia Acosta). Un’informazione, non di poco conto, che preoccuperà lo stesso Francisco, che chiederà a Patricia di non fare nessuna menzione a Dolores della natura del loro rapporto.

In ogni caso, più che interessarsi alle vicende del marito, Dolores concentrerà tutta la sua attenzione su Carmen e non capirà per quale motivo lei abbia interrotto il suo fidanzamento con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), che sarebbe diventato certamente suo marito se solo il giorno delle loro nozze Ines Acevedo (Barbara Oteiza) non fosse stata assassinata. Dubbio più che legittimo e che aumenterà appena Dolores constaterà che, nonostante tutto, Carmen ha mantenuto un rapporto amichevole con Victor.

Un Altro Domani, trame: Carmen sempre più vicina a Kiros

Partendo da questi presupposti, come facilmente prevedibile, la situazione non farà altro che complicarsi: da un lato Dolores non farà fatica a riunire i tasselli del puzzle su che tipo di rapporto hanno Patricia e Francisco; dall’altro Carmen finirà per riavvicinarsi a Kiros (Ivan Mendes) e passerà con lui una notte d’amore.

L’entusiasmo per il riavvicinamento a Kiros verrà però smorzato da un’imposizione di Dolores che non farà affatto piacere a Carmen: la donna ordinerà infatti alla figlia di sistemare tutte le cose che ha in sospeso per ritornare a Madrid, al suo fianco, entro due settimane. Neanche a dirlo, la giovane Villanueva non vorrà affatto assecondare tale richiesta, ragione per la quale darà il via ad un piano…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen cerca di fare riavvicinare Francisco e Dolores

Eh sì: dopo essersi confrontata con Enoa (Edith Martinez Val) sul da farsi, Carmen capirà di dover fare il possibile per convincere mamma Dolores a trasferirsi a Rio Muni perché soltanto in quel caso anche lei potrà continuare a restare vicino a Kiros. Per riuscire nel suo intento, la Villanueva dovrà dunque far sì che Francisco e Dolores possano riscoprire la loro intesa di “coppia” e deciderà di darsi un’ulteriore possibilità.

Ma questa macchinazione riuscirà o presenterà degli intoppi? Nell’attesa di scoprirlo, vi invitiamo a fare attenzione ai nostri prossimi post sulle ultimissime puntate delle soap iberica perché, nonostante l’ordine di Dolores, è in arrivo un momento decisamente romantico per Carmen e Kiros, indipendentemente da tutto quanto.

Intanto, se ve lo state chiedendo, ad interpretare Dolores sarà l’attrice Maria Blanco, per anni il volto di Carmen – la moglie di Ramon Palacios (Juanma Navas) – nella soap Una Vita. Seguici su Instagram.