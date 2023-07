Un Altro Domani anticipazioni: arriva Manu, una corteggiatrice per Dani

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di Un Altro Domani, i telespettatori avranno modo di conoscere la giovane e vivace Manuela (Celia Sastre). La ragazza arriverà infatti a Robledillo de la Sierra dallo zio Mario (Chema Adeva), ma sarà Dani (Kenai White) il concittadino con il quale interagirà di più. Una vicinanza che, col trascorrere delle puntate, finirà per indispettire Cloe (Gloria Ortega)…

Un Altro Domani, news: Manu arriva a Robledillo

Tutto partirà quando Mario riceverà dalla sorella la notizia che Manu sta per raggiungerlo nel paesello. Nelle sue prime apparizioni, la ragazza apparirà piuttosto docile e formale, ma in realtà nasconderà delle intenzioni “malandrine”: di fronte allo zio, Manu si comporterà infatti in maniera piuttosto impeccabile… ma appena resterà da sola darà sfogo al suo lato da “festaiola” e poco incline alle regole!

Un carattere, quello di Manu, che attirerà la curiosità di Dani, ancora in lotta con Cloe, la quale non riuscirà ad accettare il fatto che abbia messaggiato con lei per mesi sul web fingendo di essere un’altra persona. Non a caso, dato che Cloe non se la sentirà di perdonarlo per tutte le prese in giro, Dani passerà tantissimo tempo con Manu, che nel frattempo verrà ingaggiata da Julia (Laura Ledesma) nell’atelier di mobili…

Un Altro Domani, trame: Manu e Dani vicinissimi

L’assunzione di Manu avverrà per due motivi ben precisi: da un lato sarà Mario a chiedere a Julia di dare un lavoro alla nipote; dall’altro Cloe preferirà non lavorare più a stretto contatto con Dani e passerà al bar dell’hotel di Tirso Noguera (Oliver Ruano), che starà ancora lottando con i postumi dovuto all’incidente di qualche settimana prima.

Tali circostanze faranno quindi sì che Dani possa avvicinarsi a Manu, con cui trascorrerà molto tempo insieme senza mai dirle che è in realtà un ragazzo trans. Un particolare che la new entry apprenderà proprio da Cloe…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe rivela a Manu che Dani è un ragazzo trans

Nel corso di un dialogo, dove Manu mostrerà un certo interesse per Dani, Cloe si lascerà sfuggire che non vuole più parlargli perché non si è comportato bene con lei quando erano “amiche”. Una parola, detta per caso, che sarà utile a Manu per fare due più due e capire che Dani, di cui si sta invaghendo, è un ragazzo trans. In tal senso c’è da dire che Cloe capirà subito di avere parlato troppo, tant’è che si farà promettere da Manu che non parlerà a Dani della questione.

Tuttavia, come si comporterà Manu dopo che avrà acquisito questa informazione su Dani? Troncherà sul nascere il rapporto con lui oppure continuerà a frequentarlo?