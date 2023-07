Un Altro Domani anticipazioni: Carmen sposa “simbolicamente” Kiros

Prima del gran finale di Un Altro Domani, i telespettatori assisteranno ad un momento decisamente romantico tra Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e Kiros Nsue (Ivan Mendes). Seppure in maniera del tutto simbolica, i due decideranno infatti di sposarsi…

Un Altro Domani, news: Kiros chiede a Carmen di sposarlo

La storyline si verrà a creare in seguito ad una notte d’amore che Carmen e Kiros passeranno insieme. Dato che ormai si sentirà completamente slegata da Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), con cui ha interrotto ogni tipo di rapporto “sentimentale” pochi giorni dopo la morte di Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la Villanueva vorrà vivere appieno ciò che sente per il giovane Nsue ma resterà comunque spiazzata da una sua richiesta.

Vi abbiamo già anticipato che mamma Dolores (Maria Blanco) tenterà di convincere Carmen a tornare ad ogni costo a Madrid, in primis perché starà attraversando un periodo di difficoltà con il figlio diciottenne Martin, ma proprio in quella fase Kiros chiederà alla nostra protagonista di sposarlo. Una richiesta a cui la Villanueva non darà immediatamente risposta, anche se alla fine accetterà di diventare la moglie di Kiros. In ogni caso, per i due ragazzi sarà alquanto difficile scambiarsi i voti nuziali per un motivo ben preciso…

Un Altro Domani, trame: Dolores blocca ogni uscita di Carmen

Eh sì: dato che si sarà resa conto delle scorribande notturne di Carmen, Dolores inizierà a marcare stretto la figlia, impedendole di uscire e arrivando addirittura a trattenersi a dormire al suo fianco in camera sua. Proprio per questo, in più di un’occasione, Carmen non riuscirà a raggiungere Kiros nei vari appuntamenti prefissati, nemmeno con la complicità della fidata Enoa (Edith Martinez Val).

Tra un sacrificio e l’altro, ad ogni modo, il momento romantico arriverà e, preparate i fazzoletti, sarà abbastanza commovente. Il matrimonio avverrà, infatti, in piena notte nella giungla e sarà anche un modo per ripercorrere la storia d’amore tra Carmen e Kiros.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen e Kiros si sposano

Alla presenza di uno sciamano e di Enoa come loro testimone, Carmen e Kiros si confesseranno a vicenda di essersi innamorati l’uno dell’altro fin dal primo giorno in cui si sono visti e giureranno di non lasciarsi mai più, costi quel che costi, poiché non possono più vivere separati. Una cerimonia, decisamente privata, dove i due ragazzi avranno modo di mostrare in pienezza tutto il loro amore, ma che ovviamente non avrà nessun valore legale, dato il rito tribale prescelto.

Un piccolo momento di felicità per Kiros e Carmen, che però sarà soltanto uno spiraglio di luce a cui presto farà da contraltare un imprevisto con cui la Villanueva dovrà fare i conti. E tutto ciò avrà a che fare con una notte d’amore passata in precedenza con Victor… Seguici su Instagram.