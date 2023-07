Un altro domani, anticipazioni dal 9 al 15 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da domenica 9 a sabato 15 luglio 2023

Julia e Mario esortano Diana a presentarsi all’appuntamento con Antonio, cosa che non avrebbero fatto se avessero saputo come sarebbe finita la serata. Erik riceve un’allettante offerta di lavoro a Tenerife e non sa se accettarla perché, nonostante ora le cose a Robledillo per lui vadano bene, l’idea di farsi una vita lontano dal paese lo tenta molto. In Africa, intanto, Carmen rifiuta la proposta di Victor di partire con lui per l’America perché non riesce a lasciare suo padre solo con Patricia. Carmen ha intenzione di fermare Patricia e non può permettersi che la faccia franca. Sebbene il ragazzo comprenda le sue ragioni, ne rimane estremamente deluso. Forse per lui è arrivato il momento di concentrarsi su se stesso e partire da solo abbandonando la colonia una volta per tutte. Nel frattempo, Angel e Ines sono sempre più vicini a scoprire chi è stato ad assassinare Alicia. Ines però commette l’imprudenza di parlarne a Ventura, non sapendo che facendolo corre un grosso rischio!

Julia sta per entrare in crisi quando arriva la notizia che un importante stilista parteciperà all’evento in cui presenterà gli accessori della sua bottega. Julia sa cosa sta rischiando e la paura di sbagliare di nuovo le provoca uno stress non indifferente. Intanto, Mario e Diana sembrano essere più vicini che mai, mentre lui le confessa che ci sarà sempre per lei. La donna, però, preferisce mantenere le distanze. Erik ha preso la decisione di lasciare la città per lavorare a Tenerife. Ora non resta che fare la cosa più difficile: comunicare la sua scelta alla sua famiglia e ai suoi amici. In Africa, Carmen e Victor si ritrovano a credere nella rinascita della loro relazione. Sembrano due adolescenti innamorati, tuttavia la giovane donna chiede inaspettatamente a Victor di mantenere segreta la loro relazione per il momento. La lotta tra Francisco e Ventura per la presidenza del Circolo Imprenditori rischia di diventare sempre più pericolosa.

Prima di partire per Tenerife per cambiare vita, Erik si congeda da Mario e dagli altri amici, rimasti molto addolorati per la notizia della sua partenza. Prima di salutarlo, lo sorprendono con un regalo da parte di tutti. Il più dispiaciuto è senz’altro Tirso, che nel tempo si è molto affezionato al ragazzo. Tirso riceve la chiamata dell’avvocato che gli comunica che gli invierà tutti i documenti del caso di suo fratello. Julia, intanto, si trova nel panico: non riesce a scegliere cosa indossare alla fiera del turismo e non ha ancora scritto il suo discorso. A Rio Muni, Carmen propone a Francisco di essere protagonista di un articolo di una nota rivista per pubblicizzare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori, escludendo però Patricia dal progetto, visto che la donna non è ufficialmente sua moglie. Angel racconta a Ines che, dalla descrizione fornita dall’ispettore Ibanez, Ventura risulterebbe essere uno dei sospettati per la morte di Alicia.

Mario accusa il colpo della partenza di Erik per Tenerife. Tirso riceve dall’avvocato i documenti relativi agli atti processuali del fratello e chiede a Elena di aiutarlo a leggerli. Dopo giorni di profondo stress e confusione, Julia decide che sarà Olga a effettuare il discorso in occasione della presentazione degli accessori. Kiros non si presenta all’esame per cui si era preparato e, pur avendo bisogno di denaro, non ha intenzione di chiedere un anticipo a Carmen. Enoa non gli dà retta e decide di chiederglielo da parte sua. Patricia non accetta la provocazione di Carmen, che aveva deciso di lasciarla fuori dall’articolo di giornale sulla candidatura di Francisco. Ventura reagisce con rabbia alla pubblicazione del reportage sulla famiglia Villanueva e decide di contrattaccare. Nel frattempo, Ines e continuano a indagare sulla morte di Alicia. Ventura scopre Angel intento a spiarlo, mentre Ines prova a ricostruire le mosse di suo marito la notte dell’omicidio.

Un’importante scoperta sul passato del fratello ha scombussolato completamente la vita di Tirso, che si sfoga con Elena. Per rimettere le cose al proprio posto ha bisogno di parlare il prima possibile con Olga, il che non è per niente facile: Olga deve effettuare con Julia il discorso nel giorno più importante per la bottega durante la presentazione della linea Ele Accessori. È un giorno complicato anche per Cloe e Dani, che sono di nuovo in crisi dopo che Cloe ha scoperto il profilo “falso” di Dani. La delusione di Cloe è così grande che Dani teme che questa volta la loro amicizia sia davvero finita. In Africa, Carmen vive un momento tanto romantico quanto rischioso, poiché nascondere la sua storia d’amore con Victor risulta sempre più difficile. Kiros continua a non dare sue notizie e non si è presentato al lavoro, ma è disposto a fare di tutto per racimolare i soldi da restituire ai suoi amici, che lo avevano aiutato ad acquistare il biglietto per Santa Isabel.

Tirso viene a sapere che è stata Olga a denunciare suo fratello che ora si trova in carcere. I due litigano pesantemente e Olga non si presenta all’appuntamento prefissato con Julia ed Elena, che dovranno pensare in breve tempo a un piano B per riuscire non annullare la presentazione della linea di accessori. Durante il discorso di Julia, all’improvviso si presenta anche Leo, che decide di confessare pubblicamente il suo amore per lei. In Africa, Carmen e Victor vorrebbero ricevere la benedizione di Francisco, ma quest’ultimo ha appena ricevuto un brutto attacco da parte di Ventura e se la prende con il figlio di quest’ultimo, convinto che abbia qualcosa a che fare con la vicenda. Ribero è in partenza e saluta Dani e Cloe, che ancora non si sono riappacificate. Angel e Ines disfano l’altarino di Alicia, convinti che il colpevole del suo omicidio sia stato finalmente arrestato, ma in realtà si scopre che il vero assassino è Ventura.

Diana si ripromette a ogni costo di impedire a Julia di perdonare Leo. In realtà la ragazza è molto confusa e delusa dal poco riscontro che ha ottenuto con la presentazione degli accessori, non si aspettava di vedere Leo e inoltre è ancora in attesa di una spiegazione da parte di Olga e Tirso. Angel riesce finalmente a riconquistare il cuore di Ines, che dopo una resistenza iniziale cede alle sue lusinghe. Carmen indaga sul danno arrecato all’ebanisteria mentre don Francisco è sicuro che Victor sia coinvolto nell’attacco e lo accusa nuovamente di aver boicottato la sua candidatura. Carmen lo difende e scopre che l’autore del biglietto è Kiros e per il momento si limita a redarguirlo, ma è chiaramente molto delusa dal suo comportamento. Ribero fa una sorpresa a Cloe e le promette di aiutarla a superare la delusione che ha ricevuto da Dani.

Julia è ancora amareggiata per l’abbandono senza spiegazioni da parte di Tirso e Olga nel momento in cui più aveva bisogno di sostegno. La notizia improvvisa del trasferimento di Olga a Barcellona lascia tutti senza parole, ma quello a risentirne di più è ovviamente Tirso, che non riesce a non comportarsi in modo scontroso con tutti. Julia riceve un regalo inaspettato e Mario comincia a riallacciare i rapporti con la sorella che non sentiva da più di trent’anni. In Guinea, anche una delle fabbriche di tabacco di Ventura viene incendiata e Carmen e Victor cominciano a temere che questa guerra tra le loro famiglie non potrà che peggiorare. Victor ha paura che suo padre Ventura possa aver indotto Kiros ad attaccare l’ebanisteria offrendogli in cambio i soldi di cui aveva bisogno per ripagare i suoi amici. Carmen si rifiuta di dire a suo padre che è stato Kiros a danneggiare la fabbrica, per paura che lo licenzi.

Francisco, in seguito all’attacco all’ebanisteria, affronta Ventura e gli propone di risolvere una volta per tutte i loro dissidi tramite un dibattito pubblico. Don Ventura accetta ma la sua vera intenzione è quella di screditare il suo avversario, coinvolgendo anche sua figlia Carmen. Victor, per mettere un punto definitivo a questa situazione, chiede a Carmen di sposarlo. Victor è pronto a fare di tutto per porre fine alla guerra tra le loro famiglie, vuole essere libero di amare Carmen e le dà la sua parola. Diana è molto preoccupata perché Julia ha ricevuto in regalo da Leo una bicicletta e teme che la figlia possa cedere dopo tutto quello che i suoi articoli di giornale le hanno fatto passare in passato. Leo e Tirso si ritrovano a discutere in modo acceso, mentre Elena cerca di calmare le acque. Dani confessa a sua madre cos’ha fatto a Cloe. Elena è sconvolta, ma Dani si giustifica dicendole che l’ha fatto per amore. Contemporaneamente anche Cloe si confida con Ribero.

Julia non riesce a decidere se sia meglio cancellare Leo dalla sua vita per sempre o no e non sa se, come dice Diana, il giornalista è una persona cattiva, nonostante sembri disposto ad aspettare tutto il tempo di cui lei ha bisogno. Ma non sembra neanche intenzionata a riavvicinarsi a Tirso, poiché stanca del suo carattere chiuso e delusa dal fatto che le ha dato buca… finché Elena non le rivela ciò che era accaduto con Olga. La scoperta che Dani fosse il “Dani” dei social network sembra aver procurato una ferita insanabile sia in Cloe che in Ribero, che non riescono a perdonargli le troppe bugie. In Guinea, intanto, si avvicina sempre di più il confronto che precederà l’elezione del presidente del Circolo Imprenditori e Francisco è pronto ad affrontare Ventura usando tutte le armi che ha a sua disposizione. Ma né Francisco e né Ventura hanno previsto la prossima mossa dei rispettivi figli, intenzionati entrambi a porre fine per sempre al conflitto tra le loro due famiglie.

Tirso viene ricoverato in terapia intensiva perché ha riportato un trauma cranico. Julia si sente fortemente in colpa e resta in sala d’attesa ad aspettare sue notizie, in compagnia di Elena e Diana. Cloe si offre di sostituire Tirso al bar dell’albergo e, mentre si allena con Ribero a preparare il caffè, riflette sull’imprevedibilità della vita; tuttavia, capisce che non è ancora pronta a perdonare Dani, così va da lui e gli riconsegna la lettera. In Africa, intanto, Linda ha ereditato da don Benigno il Rio Club, ovviamente lei è al settimo cielo, mentre Ventura prende molto male la notizia. Patricia gli comunica che non ha più intenzione di collaborare con lui; così, per vendetta, Ventura decide di consegnare a Carmen le prove della colpevolezza di Patricia. Eko comunica a Kiros che Carmen e Victor hanno annunciato il loro fidanzamento e lo sprona a dimenticare una volta per tutte la ragazza. Patricia sorprende, non vista, Ines e Angel nella libreria.

Francisco, grazie a Carmen, capisce finalmente che persona sia Patricia e la caccia di casa. Patricia, il giorno dopo, incontra Angel e gli rivela di averlo visto mentre si baciava con Ines e lui, a sua volta le confessa che non si è trattato di un singolo episodio, ma che la loro storia va avanti da anni. Carmen e Victor si incontrano e si dimostrano sempre piu’ convinti nell’intento di andare avanti col matrimonio, nonostante Francisco e Ventura abbiano espresso più volte la loro disapprovazione. Angel incontra Ines nella capanna e le racconta che era stata Patricia a vederli insieme, cosa che spaventa notevolmente Ines. Ai giorni nostri, il paese di Robledillo è sconvolto per l’incidente occorso a Tirso. Elena va a trovarlo in ospedale e riesce a scambiarci due parole. Julia chiede subito informazioni a Elena sul suo amico, ma non si sente di entrare nella stanza a fargli visita. Dani ha un altro aspro diverbio con Cloe, mentre Ribero gli chiede spiegazioni.

Francisco, nonostante abbia cacciato Patricia fuori di casa, decide comunque di farla continuare a lavorare in fabbrica, ma non vuole più avere nulla a che fare con lei e chiede a Carmen di aiutarlo. Patricia decide di affrontare sia il figlio che Ines, dopo aver scoperto la loro relazione extraconiugale. Julia chiede aiuto a Leo per poter affrontare tutto il dolore causato dall’incidente di Tirso, ma Diana non è contenta del fatto che i due potrebbero riavvicinarsi. Erik torna a Robledillo per poter far visita allo zio e viene a conoscenza di un particolare che non gli farà molto piacere. Eko e Kiros si confrontano: Eko accusa Kiros per il suo comportamento ma Kiros si giustifica dicendo che si sia fidato di Ventura, pensando di dare una mano a mettere fine alla lotta tra lui e Don Francisco. Seguici su Instagram.