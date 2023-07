Un altro domani, anticipazioni dal 16 al 22 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da domenica 16 a sabato 22 luglio 2023

Francisco, nonostante abbia cacciato Patricia fuori di casa, decide comunque di farla continuare a lavorare in fabbrica, ma non vuole più avere nulla a che fare con lei e chiede a Carmen di aiutarlo. Patricia decide di affrontare sia il figlio che Ines, dopo aver scoperto la loro relazione extraconiugale. Julia chiede aiuto a Leo per poter affrontare tutto il dolore causato dall’incidente di Tirso, ma Diana non è contenta del fatto che i due potrebbero riavvicinarsi. Erik torna a Robledillo per poter far visita allo zio e viene a conoscenza di un particolare che non gli farà molto piacere. Eko e Kiros si confrontano, Eko accusa Kiros per il suo comportamento ma Kiros si giustifica dicendo che si è fidato di Ventura, pensando di dare una mano a mettere fine alla lotta tra lui e Francisco.

In paese sono tutti turbati sull’incidente di Tirso. Elena, Mario, Julia e Erik si ritrovano e cercano di incoraggiarsi a vicenda sul fatto che Tirso troverà la forza di reagire all’accaduto e riprendersi, ma in realtà sono tutti molto preoccupati. Ines fa una strana proposta a Ventura e gli chiede di ospitare in casa loro Patricia che è stata cacciata di casa da Francisco e che alloggia in una pensione. Ventura è piuttosto sorpreso sapendo che tra sua moglie e Patricia non corre buon sangue, ma Ines lo rassicura dicendo che vuole solo aiutare una persona in difficoltà. Alla fine, seppur a malincuore, Ventura accetta. Victor racconta la novità a Carmen e le esprime la sua preoccupazione riguardo al fatto di avere Patricia in casa, poi iniziano a pianificare una grande festa di fidanzamento.

Mentre sono tutti al capezzale di Tirso in attesa di notizie, Diana come al solito fa una scenata alla dottoressa per l’attesa e perché non si fida. Julia e gli altri cercano di metterla a tacere. Le notizia su Tirso sembrano comunque incoraggianti e sembra che il paziente inizi a risvegliarsi lentamente dal coma. I medici escludono che debba sottoporsi a nuovi interventi, ma non possono ancora essere certi che non abbia subito danni neurologici. Tirso finalmente si risveglia, ma in quel momento al suo capezzale c’è solo Diana che viene scambiata per la madre di Tirso. Linda confida a Carmen di essere diventata la nuova proprietaria del Rio Club. Carmen parla con Francisco della situazione che si è venuta a creare con Patricia e poi la affronta per chiarirsi con lei. Elena e Julia intanto parlano di quanto è accaduto a Tirso e si confidano le loro preoccupazioni.

La vita di Tirso è appesa a un filo e Julia non trova il coraggio di fargli visita. Neanche lei sa il perché, per cui richiede il supporto di Leo, convinta che lui possa aiutarla a scoprirlo. Leo si sta comportando così bene con tutti che Julia inizia a valutare l’ipotesi di perdonarlo e ricominciare, nonostante i dubbi di Diana. Ribero e Cloe sono sempre più uniti. Riuscirà Ribero a confessarle che ha deciso di non partire più e perché? A Rio Muni, Victor rimprovera a Carmen il suo disinteresse per i preparativi delle nozze, e Carmen rimprovera a Victor di non capire cosa stia passando lei tra le elezioni al Circolo, la separazione di suo padre e le difficoltà in fabbrica. Intanto, Ines sa che deve convincere Victor ad invitare Patricia al matrimonio se non vuole che la donna sveli il suo adulterio.

Julia si reca a trovare Tirso in ospedale e lui riferisce di avere dei ricordi molto confusi per quanto riguarda gli istanti precedenti l’incidente e di non ricordarsi di cosa stessero discutendo. Quando va a trovarlo Mario, però, gli confida di ricordarsi esattamente che, prima di essere investito, Julia gli aveva chiesto se volesse stare con lei, domanda a cui avrebbe risposto di sì. Tirso spiega anche a Mario di aver fatto finta con Julia di non ricordarsi di cosa stessero parlando in quanto ha ripensato alla domanda e si è convinto che tra loro due non potrebbe mai funzionare. A Rio Muni, Angel e Ines tentano di convincere Patricia che è inutile che lei li minacci di raccontare a tutti della loro relazione in quanto le raccontano di avere già chiuso la loro storia. Carmen invita Ventura al matrimonio ma, quando lui tenta di convincerla che Victor è uno che va con tutte le donne e che questo è solo uno dei suoi tanti vizi, la ragazza se ne va irritata.

Tirso sta per essere dimesso ed Elena organizza una festa di bentornato. Julia, però, decide di non parteciparvi perché, sentendosi ancora responsabile dell’incidente, ha bisogno di prendere le distanze da Tirso, mentre si sta riavvicinando a Leo. Ribero continua a evitare Cloe, ma la ragazza gli chiede spiegazioni sul suo atteggiamento. Francisco decide di punire il tradimento di Kiros con due settimane di lavoro non retribuito. Carmen accusa Patricia di aver commesso qualcosa di ben peggiore rispetto a quello che ha fatto Kiros e per molto più tempo. Ma mentre Carmen organizza il giorno delle nozze, Ventura insinua nel figlio il dubbio che la ragazza voglia sposarlo esclusivamente per interesse.

Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante colloquio presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi lì.. Ma all’improvviso Julia si accorge che c’è qualcosa di sospetto. Ribero deve vedersi con Cloe per parlare del bacio che si sono dati, ma è così nervoso e spaventato da ciò che la ragazza potrebbe dirgli che manda avanti Erik per testare il terreno. In Africa, Kiros racconta a Carmen che suo padre gli ha concesso di continuare a lavorare in fabbrica. Lei se ne rallegra, ma allo stesso tempo teme che Francisco possa avere la stessa indulgenza nei confronti di Patricia e quindi perdonarla. Ventura sospetta che Angel gli nasconda qualcosa, proprio quando lui e Ines stanno per mettere in atto il loro piano di fuggire insieme. Victor confida a sua madre che il primo matrimonio con Carmen era stato combinato tra Ventura e Francisco come risarcimento per un debito.

Julia confida a Leo che le farebbe piacere se lui restasse ancora in paese, mentre lui dovrebbe tornare a Madrid. Ines cerca di dare istruzioni a Victor su come gestire la libreria, ma Victor è distratto da altri pensieri. Carmen confida ad Enoa di aver parlato con Victor del fatto che il primo matrimonio le era stato imposto e le dice che Victor si è molto arrabbiato e che da quel momento non si sono più parlati. La ragazza teme che non voglia più sposarla, ma in quel momento arriva Victor e i due fanno pace e decidono che si sposeranno. A Robledillo intanto Mario confida a Erik di essere preoccupato perché sua nipote andrà a stare da lui per cercare lavoro in paese e lui teme di non riuscire ad adattarsi alla nuova vita con lei. Le condizioni di salute di Tirso dopo l’incidente continuano a migliorare e il giocane comincia a scalpitare per lasciare l’ospedale e tornare alla sua vita di sempre.

A Rio Muni è un giorno speciale. Francisco è stato eletto nuovo presidente del Circolo Imprenditori e Carmen è in procinto di sposarsi. Padre e figlia vivono un momento di tranquillità e confidenza che viene però interrotto da Patricia che si congratula con Francisco per il risultato raggiunto, ma sia Carmen che Francisco la accusano di averlo ostacolato in tutti i modi passando informazioni a Ventura. Tirso è finalmente in procinto di uscire dall’ospedale e Erik e Mario vanno da lui per riportarlo a casa, ma cercano di convincerlo a non stancarsi troppo. Victor è molto emozionato per le nozze ormai imminenti e si confida con sua madre Ines che gli consegna i gemelli del nonno da indossare per il matrimonio e gli augura ogni felicità con Carmen.

Diana trova Julia e Leo a letto dopo che hanno passato la notte insieme e non si esime di esprimere il suo disappunto in un secondo momento in privato con sua figlia. Dani resta malissimo quando apprende che Ribero e Cloe si sono rimessi insieme ed è sicuro che si lasceranno dopo pochissimo in quanto ritiene che non siano fatti l’una per l’altro. A Rio Muni si verifica una tragedia: Carmen trova Ines agonizzante in terra per la ferita riportata in seguito allo sparo, mentre nel frattempo Patricia riesce a fuggire senza essere vista e si ripresenta a casa dei Villanueva fingendo stupore per l’accaduto. Carmen si precipita a chiamare aiuto gettando nello smarrimento la comunità che si interroga su chi possa aver compiuto un gesto così grave. Angel resta con Ines, ma lei esala l’ultimo respiro proprio tra le sue braccia.

Tirso trascorre le giornate in camera sua e non dà segno di voler reagire alla sua condizione. Leo porta avanti il proprio progetto di costituire un giornale e propone a Tirso e Diana di acquistare uno spazio pubblicitario sulla propria testata, ma entrambi rifiutano la proposta. In Guinea, dopo la morte di Ines, proprio nel giorno in cui Carmen e Victor avrebbero dovuto sposarsi, la Guardia Coloniale indaga sulla morte della donna, mentre la famiglia e gli amici, increduli, stentano a riprendersi. Patricia si finge molto turbata dalla morte di Ines e offre il suo sostegno a Francisco che rimane molto colpito. Intanto Leo confida a Julia tutti i suoi progetti per il giornale e le dice che andrà in banca per chiedere il finanziamento necessario a partire con il suo nuovo progetto. Julia vorrebbe che Cloe tornasse a lavorare alla bottega, ma si è resa conto che si trova bene in albergo e non vuole costringerla a tornare.

L’impulsività riprende il controllo della vita di Julia, spingendola a fare a Leo una proposta sorprendente. Ovviamente le reazioni avverse, di Diana da un lato e di Tirso dall’altro, non tardano ad arrivare. Intanto Erik teme di perdere il lavoro a Tenerife ma non se la sente di lasciare solo Tirso nello stato in cui è adesso. In Africa, l’omicidio di Ines ha scosso la colonia come un terremoto. All’immenso dolore, si aggiunge la tensione data dagli interrogatori del Sergente Llanos, che sospetta di tutti. Ma c’è una minaccia ancora maggiore: la relazione di Angel e Ines è un segreto sempre più difficile da mantenere, e il momento di affrontarne le conseguenze si avvicina irrimediabilmente. Patricia comincia a prendere le redini in casa di Ventura, dopo la morte di Ines vuole rendersi indispensabile e Ventura le confida di essere contento che lei sia rimasta.

Angel confessa a Carmen tutti i dettagli della sua relazione con Ines e la ragazza inizia a sospettare di Patricia, ma quest'ultima nega fermamente il suo coinvolgimento e inizia a essere seriamente preoccupata per l'incolumità del figlio. Carmen confida sia ad Enoa che a Kiros i suoi sospetti su Patricia. Ventura, dopo aver visto la perizia balistica, scopre che l'arma del delitto corrisponde alla sua pistola che è scomparsa. Julia e Elena sono molto preoccupate per Tirso e, dopo un confronto di Julia con lui, in cui cerca di spronarlo a reagire, Elena decide di portarlo a casa sua per cercare di capire che cos'ha. Erik alla fine decide di ripartire per Tenerife. Diana decide di trattenersi ancora per qualche giorno in hotel, anche se non è affatto soddisfatta della sua stanza e tormenta Cloe con le sue richieste assurde!