Un Altro Domani anticipazioni: Patricia minaccia Ines, ecco perché

Nel corso delle ultime puntate italiane di Un Altro Domani comincerà a stringersi il cerchio attorno alla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta). La donna verrà infatti lasciata dal compagno Francisco Villanueva (Sebastian Haro), ma dovrà anche gestire la scoperta della relazione extraconiugale tra il figlio Angel (Ivan Lapadula) e la sposatissima e matura Ines Acevedo (Barbara Oteiza). Un vero e proprio circolo vizioso da cui Patricia farà fatica ad uscire…

Un Altro Domani, news: Patricia scopre la liaison tra Angel e Ines

La faccenda prenderà piede nel momento in cui, al ritorno di una giornata lavorativa, Patricia noterà che Angel ha indosso la fragranza di un profumo da donna. A quel punto, la Godoy cercherà di capire chi è la “ragazza” che ha fatto breccia nel cuore del figlio e comincerà a preoccuparsi quando noterà che il profumo è lo stesso che indossa Ines. Per evitare che la tresca venga fuori, Angel farà quindi sapere alla madre che lui e la moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) stanno passando tantissimo tempo insieme poiché hanno allestito un club del libro a cui si sono iscritte tantissime persone.

Tuttavia, Patricia scoprirà dalla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) che, in realtà, la proposta di Ines e Angel è un vero e proprio flop, motivo per cui sentirà “puzza di bruciato”. Per questo, si recherà in libreria e coglierà i due mentre si staranno baciando…

Un Altro Domani, trame: Francisco caccia di casa Patricia!

Questo sarà però soltanto l’inizio di una vera e propria debacle della cattivona: già sconvolta da quanto appreso, la donna andrà infatti incontro all’ennesimo imprevisto dato che, tramite Ventura, Carmen (Amparo Pinero) dimostrerà a Francisco che la Godoy ha cercato di sabotare il suo discorso di presentazione, come candidato capo degli industriali di Rio Muni, passandolo in anticipo al Velez de Guevara Senior.

Fortemente deluso, Francisco non esiterà quindi a cacciare Patricia dalla sua villa, costringendola a soggiornare in una pensione di poco conto nella quale non potrà curare nemmeno la sua immagine (dato che non le permetterà di portarsi via nulla). Ciò inevitabilmente finirà per far crescere l’acredine che Patricia sentirà nei riguardi di Ines…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia minaccia Ines

Eh sì: possiamo anticiparvi che Patricia farà sapere a Angel di avere scoperto la tresca che intrattiene con Ines e, di fronte al rifiuto di romperla, minaccerà di rivelare tutto quanto alla guardia coloniale rischiando di farlo arrestare. Dopo che avrà riflettuto meglio sul da farsi, la Godoy arriverà però ad un’altra conclusione e sottoporrà la Acevedo ad un vero e proprio ricatto.

In pratica, Patricia esigerà che Ines convinca Ventura ad ospitarla nella propria tenuta minacciando, in caso contrario, di spargere in giro il pettegolezzo della sua storia con Angel. Preoccupata, Ines non avrà quindi altra scelta se non quella di sottostare alle volontà di Patricia, ma saprà in cuor suo che sarà difficile che il marito accetti quanto la Godoy vuole. Insomma, la libraia non se la passerà affatto bene… Seguici su Instagram.