Un Altro Domani anticipazioni: Patricia uccide Ines, ecco perché

Matrimonio “al sangue” nel corso delle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra pochissimi giorni. Il tanto desiderato matrimonio tra Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) e Carmen Villanueva (Amparo Pinero) non verrà infatti celebrato a casa di un efferato omicidio che si consumerà alla villa. Patricia Godoy (Silvia Acosto) ucciderà infatti per errore Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la madre dello sposo…

Un Altro Domani, news: Patricia uccide Ines

La tragedia avverrà quando ormai mancheranno pochissimi minuti al matrimonio tra Carmen e Victor. Dopo essere stata minacciata dal marito Ventura (Iago Garcia), che le farà presente che non esiterà a farla fuori qualora dovesse davvero decidere di incastrarlo per l’omicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo), Ines si recherà dai Villanueva e incrocerà nella camera di Carmen la spietata Patricia, che vorrà vendicarsi della figliastra per come l’avrà screditata agli occhi di Francisco (Sebastian Haro) portando alla luce tutte le sue malefatte.

Non a caso, la Godoy avrà in mano una pistola, motivo per il quale Ines cercherà di disarmarla invitandola a non fare una sciocchezza. Peccato però che, nel bel mezzo della colluttazione che si verrà a creare, partirà dall’arma un colpo che ferirà Ines proprio al basso ventre. A quel punto Patricia scapperà immediatamente senza farsi vedere, mentre a ritrovare Ines agonizzante sarà proprio Carmen. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Ines non ci sarà nulla da fare ed esalerà l’ultimo respiro dopo aver dichiarato il suo amore ad un distrutto Angel (Ivan Lapadula).

Un Altro Domani, trame: iniziano le indagini per la morte di Ines

Da un lato, ovviamente, il matrimonio tra Carmen e Victor verrà annullato a causa della tragedia avvenuta; dall’altro Patricia cercherà di non dare troppo nell’occhio e cercherà di dare il proprio sostegno ai Villanueva e ai Velez de Guevara in modo tale da allontanare i sospetti da sé. Tuttavia, nel giro di qualche ora, cominceranno le indagini e ci saranno le prime vere sorprese.

Grazie all’autopsia emergerà infatti che Ines era incinta da qualche settimana, ragione per la quale Ventura comprenderà che la consorte aveva un amante (dato che non faceva l’amore con lei da diversi mesi)!

Data la tensione, Angel avrà bisogno di qualcuno con cui sfogarsi e confesserà a Carmen che intratteneva da mesi una relazione extraconiugale con la Acevedo e che era lui il padre del bambino che aveva in grembo. Parole che porteranno la Villanueva a pensare che potrebbe essere stata proprio Patricia ad uccidere Ines, dato che era al corrente del loro rapporto “peccaminoso”.

Un Altro Domani, spoiler: Patricia vuole incastrare Carmen per la morte di Ines?

Proprio in tal senso, i telespettatori dovranno osservare con attenzione le successive mosse di Patricia che, approfittando di un momento di distrazione generale, nasconderà l’arma del delitto nelle scale della tenuta dei Villanueva. Non sarà dunque difficile immaginare che la Godoy stia cercando di incastrare Carmen per l’omicidio che lei stessa ha accidentalmente commesso.

Insomma, la tensione non mancherà nelle ultimissime puntate di Un Altro Domani, ma non è detto che la dark lady riuscirà a spuntarla anche stavolta…