Un posto al sole: Rossella soffre in segreto per Nunzio e Ada | Trama 1° agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 1° agosto 2023

Martedì 1° agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone nuovi litigi, una distanza sempre più corta e un ragazzo combattuto…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Rossella soffre in silenzio per la relazione fra Nunzio e Ada. Una svolta professionale di Riccardo, non vista con particolare favore da Ornella, conduce i due fidanzati a litigare nuovamente. Tra Giulia e Luca si accorcia la distanza, con Renato che intanto appare sempre più insofferente alla permanenza di De Santis alla Terrazza. Combattuto sempre di più riguardo al da farsi, Samuel tenta di parlare con Speranza ma una presenza molesta ostacola la sua decisione…