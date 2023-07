Un posto al sole: Ada vuole Nunzio | Trama 28 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 28 luglio 2023

Venerdì 28 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo in crisi, un interesse ormai chiaro, un’amicizia a rischio e un affitto non pagato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Samuel (Samuele Cavallo) è in crisi per il suo tradimento con Micaela (Gina Amarante); il ragazzo cerca un amico per sfogarsi. Ada fa capire sempre di più a Rossella (Giorgia Gianetiempo) di essere interessata a Nunzio (Vladimir Randazzo) e cerca la sua complicità. Un piccolo litigio tra Manuel (Manuel D'Angelo) e Antonio (Eduardo Scafora) rischia di sabotare loro amicizia. Alberto (Maurizio Aiello) parla male delle gemelle a Serena (Miriam Candurro) e si lamenta del fatto che le due ragazze non pagano regolarmente l'affitto.