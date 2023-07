Un posto al sole: Lara si diverte a provocare Marina | Trama 5 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 5 luglio 2023

Mercoledì 5 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone la prospettiva di un coming out, un’eterna provocazione e un aiuto che costa caro…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lara è ormai riuscita a far ingaggiare Ida come baby-sitter del piccolo Tommaso. Ora la donna, a cui evidentemente non basta aver rovinato il matrimonio di Roberto e Marina, si diverte anche a provocare per l'ennesima volta la Giordano. Rosa ha aiutato Edoardo, ma ora è in uno stato d'ansia. Guido e Mariella, dopo la confessione di Castrese, spingono quest'ultimo a fare un completo coming out.