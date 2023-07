Un posto al sole: Eugenio non può più reggere la situazione con Viola | Trama 6 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 6 luglio 2023

Giovedì 6 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei sempre maggiori problemi di lavoro, una situazione che non è facile reggere ancora, un ragazzo che piace… a tutte!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Eugenio (Paolo Romano) appare incapace di reggere ulteriormente la situazione con Viola (Ilenia Lazzarin), mentre lei cerca di evitare tutti i momenti in cui potrebbe restare sola con lui. Dopo aver discusso per l’ennesima volta con Lara (Chiara Conti), Marina (Nina Soldano) vuole a maggior ragione tenere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) lontano. Renato (Marzio Honorato) è in procinto di rientrare a casa.

Luca (Luigi Di Fiore) cerca di ridurre le distanze con Giulia (Marina Tagliaferri). Rossella (Giorgia Gianetiempo) soffre sempre più per l’atteggiamento di De Santis verso di lei. Nunzio (Vladimir Randazzo) pare aver fatto colpo su più di una persona… Seguici su Instagram.