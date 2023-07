Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 20 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 17 a giovedì 20 luglio 2023

Avviso: venerdì 21 luglio Upas non andrà in onda, ma giovedì 20 sarà trasmessa una puntata doppia.

A casa di Rosa si respira un’atmosfera pericolosa dovuta alla scoperta da parte di Manuel del borsone pieno di armi dello zio Eduardo. Giulia dà il benvenuto a Luca alla terrazza. La notizia non viene presa per bene da Renato, che confessa a Raffaele il suo fastidio nel sapere l’ex moglie e Luca insieme alla terrazza. Ignari di quello che è successo la notte prima tra Samuel e Micaela, Guido e Mariella invitano Speranza a fare un primo passo verso il fidanzato, dopo una brutta lite.

Sia Eduardo che Clara sembrano patire la distanza che c’è fra loro. Rosa tirerà un sospiro di sollievo convinta che la preoccupazione causata dal fratello sia finalmente superata, ma il pericolo è ancora forte. Fra Giulia e Luca si crea un’istintiva e bella complicità. Samuel cercherà di fare chiarezza nei propri sentimenti mentre le sorelle Cirillo si interrogheranno sui motivi dell’inatteso “periodo rosa” di Micaela.

La crisi tra Viola ed Eugenio pare essere arrivata ad un punto di non ritorno; l’uomo intrattiene rapporti lavorativi sempre più stretti con Lucia, che gli chiede un aiuto per dare una svolta alle indagini sui clan emergenti del Centro Storico, e in particolare su Eduardo Sabbiese. All’insaputa di tutti, Manuel continua a nascondere una pistola sottratta al borsone portato in casa dallo zio. Jimmy è felicissimo per l’arrivo a Palazzo di Cristina, ma la ragazzina sembra essere un po’ distratta con lui, e Renato ci metterà del suo per dare cattivi consigli al nipote.

Cristina vive la sua prima “crisi” con Jimmy. Marina appare determinata a capire cosa ci sia dietro l’ostilità di Lara per Silvana e cosa nasconda la donna. Un’iniziativa di Raffaele contribuirà a creare un clima di serenità tra Viola ed Eugenio favorendo l’unione della coppia. Bice farà a Mariella un’insolita proposta.

Lara, sfruttando la presenza di Cristina, cerca di accorciare le distanze con Roberto. Marina è sempre più convinta che Tommaso non sia il figlio di Ferri ed è determinata a trovarne le prove. Decisa a far venire la coppia allo scoperto, Mariella proporrà a Sasà di invitare Bufalotto a Ischia, ma dopo il rifiuto di quest'ultimo, sarà Guido a rimediare allo sconforto del collega. Dopo aver saputo da Raffaele che Renato sta attraversando un periodo difficile, Niko cerca un modo per riavvicinarsi al padre e tirarlo su di morale.