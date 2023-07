Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023

Grazie all’aiuto di Silvana, Marina è sempre più vicina alle prove per smascherare Lara. Manuela intravede una nuova possibilità per passare del tempo insieme a Niko. Giulia e Luca colgono l’ostilità di Renato nei loro confronti. Mariella cerca in tutti i modi di scuotere Cerruti dai suoi tormenti sentimentali ma, proprio quando sembra che non ci sia niente da fare, un incontro inaspettato potrebbe ribaltare la situazione.

Marina cerca le prove per dimostrare a Ferri che Tommy non è suo figlio, Lara deve gestire Ida, che si fa sempre più invadente. Nonostante gli infruttuosi tentativi di Serena, che cerca di far ragionare la sorella, Manuela sembra decisa a unirsi alla vacanza dei Poggi. Mariella cerca di spingere Cerruti verso una relazione più sana di quella offertagli da Castrese.

Lara è costretta a fare sempre nuove concessioni a Ida pur di preservare il loro segreto. Marina non si arrende ed è sempre più determinata a scoprire se Tommaso sia davvero il figlio di Roberto e Lara. Dopo la breve parentesi romantica a Ischia, Salvatore torna a Napoli da Castrese. Raffaele e Renato si riconciliano. Manuela rifletterà sulla propria decisione di andare in Sicilia con la famiglia Poggi.

Passando una giornata a casa del nonno, Antonio ha l’idea di chiamare Manuel per stare un po’ insieme all’amico. Il bambino decide di portare, di nascosto, la pistola, per fargliela vedere, esponendo lui e Antonio ad un grande pericolo. Marina cerca di procurarsi un oggetto del piccolo Tommaso, per poterne analizzare il DNA, Ida la riconosce e ne informa Lara, che diventa guardinga e sospettosa. Samuel sta cercando di evitare la compagnia di Micaela, ma la ragazza si presenta a casa sua, con il suo solito atteggiamento provocante.

Samuel, in piena crisi per il suo tradimento con Micaela, cerca un amico con cui sfogarsi. Ada esprime sempre di più a Rossella il suo interesse per Nunzio cercando la sua complicità. Un piccolo screzio tra Manuel e Antonio rischia di gettare un'ombra sulla loro amicizia. Alberto si rivolgerà a Serena per lamentarsi delle gemelle, colpevoli di non pagare l'affitto.