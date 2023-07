Un posto al sole, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023

Rossella, nonostante i suoi tentativi di mantenere la distanza fisica ed emotiva da Nunzio, dovrà fare i conti con una rivelazione che la sorprenderà, provocandole un turbinio di sentimenti. Antonio rivelerà a Viola il segreto di cui lo ha messo al corrente Manuel e che lo ha così tanto turbato? Il nervosismo e i sospetti infondati di Alberto provocheranno la reazione ostile di Clara, e finiranno con lo spingerla proprio nella direzione da lui meno auspicata.

Rossella continua ad accusare in segreto la relazione fra Nunzio e Ada. Una svolta lavorativa di Riccardo, non vista favorevolmente da Ornella, porterà i due fidanzati a litigare di nuovo. Tra Giulia e Luca le distanze sembrano accorciarsi e Renato sembra sempre più insofferente alla presenza di De Santis alla Terrazza. Combattuto fra le due diverse voci della sua coscienza, Samuel proverà a parlare con Speranza ma una presenza molesta ostacolerà la sua decisione.

Grazie a un’iniziativa di Raffaele, Giulia proverà ad accorciare le distanze con Luca. Permane tra Rossella e Nunzio una tensione irrisolta, Riccardo cercherà di riconquistare, dopo il loro litigio, la fiducia della compagna. Mariella commenta indignata l’atteggiamento omofobo di Espedito ed è in pena per Castrese e Sasà. Samuel si troverà sempre più imbrigliato nelle sue stesse menzogne.

È tutto pronto per la partenza per Maratea. Antonio è ancora un po’ mogio per quanto accaduto con Manuel e intanto Viola sembra volersi lasciare alle spalle la crisi con Eugenio. Mentre Eduardo sembra riflettere sull’opportunità di cambiare vita. Damiano ripensa ai tempi in cui loro due erano migliori amici. Luca riuscirà a spazzare via anche le ultime insicurezze di Giulia? Sempre più in crisi, Samuel realizza che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con Micaela.

Damiano rievoca la sua amicizia con Eduardo e quale fu l'evento del passato che li separò definitivamente. Viola ed Eugenio parlano con Antonio, per sapere cosa sia successo tra lui e Manuel. Roberto è sempre più legato a Tommaso, in vista del battesimo del bambino, Marina non si arrende, nel tentativo di smascherare Lara. Nonostante la volontà di mantenere le distanze da Nunzio, Rossella si presenta a casa sua, spinta da un motivo importante quanto delicato.