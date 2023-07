Un posto al sole anticipazioni: Damiano ed Eduardo una volta erano amici!

Il bene e il male a Un posto al sole sono rappresentati da un po’ di tempo da una “new wave” di personaggi che già hanno messo radici nelle storie della soap partenopea di Rai 3 e che, stando ad anticipazioni e rumor, ancora molto avranno da dire nei prossimi mesi.

Ad esempio, stiamo per scoprire che gli acerrimi nemici Damiano Renda (Luigi Miele) e Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) un tempo erano ottimi amici. Tra di loro in passato è dunque successo qualcosa che ha compromesso definitivamente il rapporto fraterno che prima esisteva e di questo si parlerà negli episodi di Upas in onda all’inizio di agosto.

Mentre intanto attendiamo la pausa estiva che anche quest’anno ci sarà, avremo modo anche di vivere un momento d’ansia riguardo alla pistola custodita da Manuel (Manuel D’Angelo): proprio in questa settimana, il piccolo deciderà all’insaputa di tutti di portare l’arma per mostrarla all’amichetto Antonio (Eduardo Scafora), ma ciò di fatto esporrà i due bimbi a un grave pericolo.

La vicenda avrà ripercussioni anche negli episodi della prossima settimana: i rapporti tra Antonio e Manuel si raffredderanno parecchio e Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) non potranno fare a meno di notarlo. I due a quel punto parleranno col figlio in cerca di spiegazioni: il bambino spiffererà della pistola ai suoi genitori? Staremo a vedere…