Un posto al sole anticipazioni: Marina convinta che Tommaso non sia figlio di Roberto!

Comincia una settimana molto importante per Un posto al sole: nel gruppo di puntate dal 10 al 14 luglio, infatti, per la prima volta il perfido piano ideato da Lara Martinelli (Chiara Conti) per tenersi stretto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) inizierà a scricchiolare.

Saranno fondamentalmente due i motivi del “pericolo” corso da Lara: il primo è dato da un comportamento eccessivamente affettuoso di Ida (Marta Anna Borucinska) nei confronti del piccolo Tommaso: Serena (Miriam Candurro) noterà lo strano atteggiamento della baby sitter e ne parlerà a Ferri.

In realtà la sensazione è che soprattutto il secondo motivo di pericolo sia quello che potrebbe davvero fare la differenza: Silvana (Anna D’Agostino) inizierà ad analizzare con una certa arguzia le cause che a suo tempo portarono al suo licenziamento e farà un bilancio della situazione insieme a Marina Giordano (Nina Soldano), che – da quel che si è capito – troverà tali informazioni molto interessanti!

La novità è dunque che Marina, nelle future puntate della soap partenopea di Rai 3, si convincerà di quella che noi già da tempo sappiamo essere la verità: l’imprenditrice sarà certa insomma che Tommy non sia figlio di Roberto e Lara e cercherà di dimostrarlo. Ma ci riuscirà?

Le anticipazioni si fermano qui, ma a riguardo c’è da dire che diversi lettori hanno notato grazie ai vari profili social che gli attori di questa storyline sembrano essere ancora presenti sul set. Se fosse così, vorrebbe dire che la storia – qualunque cosa si scopra o non si scopra – è ancora lontana dalla sua conclusione. Staremo a vedere e ne riparleremo…