Un Posto al Sole, Daniela Ioia a Tv Soap: “Rosa, sotto la sua corazza, nasconde una bella sensibilità”

Da qualche tempo interpreta in Un Posto al Sole il personaggio di Rosa, l’ex di Damiano (Luigi Miele). Stiamo parlando dell’attrice Daniela Ioia, che è stata nel cast di Gomorra e ha avuto un piccolo ruolo anche in Mare Fuori, la serie di successo di Rai 2. Abbiamo avuto modo di farle qualche domanda per conoscerci meglio. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Un Posto al Sole, intervista a Daniela Ioia (Rosa)

Daniela, quando è nata la tua passione per la recitazione?

Da piccola. Ho cominciato a 13 anni con una piccola compagnia amatoriale. A 15 anni il mio primo spettacolo da professionista, era il 1999.

Ad un certo punto del tuo percorso, sono poi arrivati gli studi all’Accademia delle Arti Teatrali presso il Teatro Totò…

Ho studiato tra Roma e Napoli e ho frequentato laboratorio con vari artisti e registi: Daniele Salvo, Mimmo Borrelli, Emma Dante, Cesar Brie.

A quanti spettacoli teatrali hai preso parte?

Tanti. In 24 anni che faccio questo mestiere ne ho fatti tanti, ma mai abbastanza. Il teatro non mi basta mai.

Che differenza c’è tra il teatro e la televisione dal tuo punto di vista?

Cambia il mezzo che si usa per comunicare, il codice vocale e corporeo. Di base però c’è sempre la recitazione, l’interpretazione è quella ed è uguale per entrambi.

Arriviamo a Gomorra. Quale personaggio interpretavi?

Tiziana Palumbo, una intraprendente e ambiziosa imprenditrice.

Che cosa ti ha lasciato la serie Sky?

Maggiore consapevolezza e grande esperienza con un set di qualità e colleghi bravissimi.

Da qualche mese ti vediamo anche in Un Posto al Sole nel ruolo di Rosa. Cosa ti piace del personaggio?

Tutto. Rosa è una tosta, nasconde una bella sensibilità sotto una corazza dovuta alla vita non semplice che ha avuto e ha.

Come sei stata accolta nel cast di UPAS?

Magnificamente. Sono stati tutti gentili e carinissimi.

È stato difficile adattarsi ai tempi ristretti delle riprese della soap?

Difficile no. È stato impegnativo e lo è ancora. Sono molto diligente, quindi cerco di essere il più preparata possibile.

Con quali colleghi hai legato maggiormente?

Con tutti quelli con cui ho girato fino ad ora: Ilenia Lazzarin, Luigi Miele, Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri…

Quest’anno sei entrata a far parte anche del cast di Mare Fuori, nel ruolo di Elena, la madre di Silvia. Che tipo di esperienza è stata?

Una bellissima esperienza su un set molto sereno.

Mare Fuori è il successo della stagione 2022/2023. Secondo te perché piace così tanto al pubblico?

Probabilmente perché le storie e i temi trattati sono veri e diretti e ci si rispecchia.

Ci sono possibilità di rivederti, in futuro, nella serie?

Dovresti chiederlo agli autori e alla produzione. Io sono disponibile.

È difficile oggi vivere di sola arte?

Oggi è difficile in generale per tutti, anche per i non artisti. Di sola arte ancora di più, bisogna sapersi reinventare di continuo, studiare, approfondire e non demordere, perché scoraggiarsi crea limiti.

Quali esperienze professionali senti hanno influenzato maggiormente la tua carriera?

Tutte le esperienze che ho avuto fino ad oggi mi hanno insegnato qualcosa e hanno fatto di me l’attrice che sono.

C’è un regista con cui ti piacerebbe lavorare?

Ce ne sono diversi: Sorrentino, Garrone, Mainetti; anche fare una esperienza all’estero, con Scorsese, Burton, Tarantino…

Un attore, invece?

Kim Rossi Stuart, Elio Germano, Vanessa Scalera e poi, sognando in grande, Olivia Colman e Viola Davis.

Cosa ti piace fare nel tempo libero? Quali sono i tuoi hobby?

Sto con mio figlio, andiamo al parco e mi alleno, tra boxe e corsa.

Se potessi descriverti con tre aggettivi quali utilizzeresti?

Solare, determinata e simpatica!

