Un posto al sole: Lara ha difficoltà a gestire Ida | Trama 25 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 luglio 2023

Martedì 25 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’intenzione sempre più ferma e una ricerca spasmodica di prove!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) cerca le prove per dimostrare a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che Lara (Chiara Conti) l'ha imbrogliato e che il piccolo Tommy non è suo figlio. La Martinelli intanto deve gestire Ida (Marta Anna Borucinska), ormai sempre più invadente. Serena (Miriam Candurro) ha cercato inutilmente di far ragionare la sorella, ma Manuela (Gina Amarante) sembra più che mai intenzionata a unirsi alla vacanza dei Poggi. Mariella (Antonella Prisco) cerca di spingere Cerruti (Cosimo Alberti) verso una storia più sana di quella offertagli da Castrese (Peppe Romano).