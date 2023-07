Un posto al sole: Marina sempre più vicina alle prove! | Trama 24 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 24 luglio 2023

Lunedì 24 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un inatteso incontro, una scaltra “detective”, un’ostilità sempre più palese.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Sempre aiutata da Silvana (Anna D’Agostino), Marina (Nina Soldano) è ora più vicina alle prove per smascherare Lara Martinelli (Chiara Conti). Manuela (Gina Amarante) pensa di poter avere una nuova chance per trascorrere del tempo insieme a Niko (Luca Turco). Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore) si accorgono dell’ostilità di Renato (Marzio Honorato) verso di loro. Mariella (Antonella Prisco) tenta in tutti i modi di scuotere Cerruti (Cosimo Alberti) dai suoi tormenti sentimentali ma, proprio quando la situazione sembra disperata, un incontro inaspettato potrebbe ribaltare la situazione. Seguici su Instagram.