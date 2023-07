Un posto al sole: Marina vincerà o no? Occhio perché… | Anticipazioni

La stagione di Un posto al sole che si va a concludere è stata caratterizzata dal grande imbroglio di Lara Martinelli (Chiara Conti) nei confronti di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), imbroglio che tra l’altro ha praticamente “sabotato” il matrimonio tra lo stesso Roberto e Marina Giordano (Nina Soldano): i due sposi, stremati dal pressing di Lara, hanno finito per entrare in una situazione di profondo disaccordo, perdendo completamente la loro armonia.

Come sappiamo, Lara non è riuscita a portare a termine la sua gravidanza e, pur di non uscire dalla vita di Ferri, ha “comprato” il piccolo Tommaso. Ma il piano della donna ha rischiato di saltare quando all’uscio di casa si è presentata Ida (Marta Anna Borucinska), la vera madre di Tommy.

Da allora la Martinelli vive in una continua situazione d’ansia, perché Ida la stressa con continue richieste legate soprattutto alle abitudini del suo Paese: quella su cui la donna proprio non transige (come stiamo vedendo nelle attuali puntate di Upas) è la richiesta di far battezzare Tommaso in tempi brevissimi.

In molti hanno avuto la sensazione che i momenti finali della stagione in corso vedranno al centro della scena proprio il battesimo del bimbo, tanto che tutti sperano che sia proprio quella l’occasione in cui Lara verrà sbugiardata. Ma sarà davvero così?

Vi anticipiamo che in effetti si va verso l’attesissimo battesimo e Marina sembrerà a un passo dal poter davvero dimostrare che Tommaso non è il figlio di Roberto. Occhio però, perché gli ultimi rumors sembrano indicare che la cosa potrebbe non essere così semplice: l’imprevisto è in agguato?

In attesa di scoprirlo, quel che è certo è che questa storia terrà banco anche nella prima fase della nuova stagione (in partenza a fine agosto); intanto, dalle stories di Nina Soldano si evince che, in autunno, vedremo scene ambientate nel parlatoio del carcere. Chi verrà arrestato?