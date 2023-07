Un posto al sole: Viola ammette che con Eugenio non va bene | Trama 11 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 11 luglio 2023

Martedì 11 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un momento difficile, dei sentimenti nascosti, un’importante ammissione…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) parla con Raffaele (Patrizio Rispo) e si trova costretta ad ammettere che la storia con Eugenio (Paolo Romano) non va per niente bene. Nunzio (Vladimir Randazzo) tiene ancora segreti i sentimenti che nutre per Rossella (Giorgia Gianetiempo), ciò mentre lei vive un momento complicato in ospedale per la relazione di lavoro non facile con il primario Luca De Santis (Luigi Di Fiore). Renato Poggi (Marzio Honorato) sembra costretto a dare una delusione al piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), ma la situazione viene salvata da Giulia (Marina Tagliaferri)…