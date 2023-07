Un posto al sole: Viola ha un atteggiamento che complica tutto | Trama 10 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 10 luglio 2023

Lunedì 10 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei sentimenti non facili e un atteggiamento intransigente…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) vivono dei sentimenti contrastanti e lui sfoga il suo nervosismo con Samuel (Samuele Cavallo); lei invece potrebbe non essere così concentrata sul lavoro… Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) invitano Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) a pranzo per parlare delle vacanze, ma la Bruni ha un atteggiamento che rischia di complicare tutto. Jimmy (Gennaro De Simone) fa una richiesta che mette in difficoltà il nonno Renato (Marzio Honorato)…