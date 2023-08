Beautiful, trama 11 agosto 2023: Li non ha compassione per Sheila!

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 11 agosto 2023

Li (Noemi Matsuda) e Sheila (Kimberlin Brown) si affrontano in prigione e la dottoressa Finnegan non intende mostrare alcuna compassione per la Carter. Quinn (Rena Sofer) prova a dissuadere Carter (Lawrence Saint-Victor), ancora deciso a tornare con Paris (Diamond White) sebbene non la ami. Grace (Cassandra Creech) sprona Zende (Delon De Metz) a non demordere con Paris, definendo quella della figlia una cotta passeggera per un uomo che ha fatto soffrire sua sorella Zoe. Grace non può permettere che la storia si ripeta.