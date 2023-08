Beautiful: il tentativo di Li di ingannare Sheila è fallito | Trama 31 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 31 agosto 2023

Il tentativo di Li di ingannare Sheila è fallito, perciò la dottoressa cerca di guadagnare tempo facendo presente ad una furiosa Carter che ha bisogno di lei per salvare Finn. Ridge intanto fa visita a Brooke, per assicurarsi che la moglie stia bene, essendo nella lista degli obiettivi di Sheila. Pur sorpresa dal cambio di rotta di Carter, Paris finisce per accettare la sua proposta di matrimonio. Quinn confida a Wyatt le proprie preoccupazioni per le scelte sbagliate di Carter… Seguici su Instagram.