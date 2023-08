Beautiful: Brooke vuole rispetto da Taylor, poi viene consolata da Deacon | Trama 4 e 5 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 4 e sabato 5 agosto 2023

Brooke e Taylor continuano il confronto: la Logan reclama rispetto per il fatto che Ridge sia suo marito. Carter esprime a Quinn la propria difficoltà nel dimenticare la loro relazione. Dopo che Ridge le ha chiesto di lasciarlo solo con Taylor, Brooke viene consolata da Deacon. La donna è decisa a lottare per il proprio marito, ma Deacon dichiara che se fosse lui non la darebbe mai per scontata e non se ne andrebbe mai.

Ridge e Taylor parlano della chiarezza che lo stilista deve fare su cosa vuole per il proprio futuro: per la psichiatra, passare del tempo con lui è un assaggio di quella che sarebbe la loro vita se fossero ancora sposati. Quinn non vuole più tradire la fiducia e la fedeltà di Eric. Intanto Donna chiede a Eric di lasciare la moglie, perché potrebbe avere un futuro con lei.