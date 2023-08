Beautiful, Ridge: “Posso fidarmi di Brooke?” | Trama 8 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 8 agosto 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) è ferma sulla propria posizione: Deacon (Sean Kanan) non può continuare ad andare e venire in casa sua a proprio piacimento. Lui e Hope (Annika Noelle) dovranno coltivare il loro rapporto fuori dalla proprietà, perché rivuole il marito a casa. Intanto Ridge (Thorsten Kaye) ammette a Carter (Lawrence Saint-Victor) che una parte di lui vorrebbe tornare da Brooke, ma appare incerto se fidarsi o meno della promessa della moglie. Quinn (Rena Sofer) dedica a Eric (John McCook) attenzioni e dichiarazioni d'amore, non sapendo che il marito intende continuare la tresca con Donna (Jennifer Gareis).