Beautiful, anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023

Bill, negli uffici della Forrester, parla con Ridge per convincerlo a tornare da Brooke. Quest’ultima ha deciso di impedire a Deacon di frequentare le proprietà della Forrester e lui la prende malissimo.

Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la ragazza interrompe la conversazione e ribadisce fermamente alla madre di non intromettersi nella sua vita sentimentale. Carter, ormai stanco di essere solo, decide di rinunciare per sempre a Quinn e di tornare da Paris. Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare da sole quando Brooke non si presenta al brunch di famiglia dove era attesa. Indagando sul comportamento di Bill, Katie è incuriosita dalla vita sentimentale di Donna, che a loro insaputa ha una relazione segreta con Eric.

Ridge spinge Quinn a riavvicinarsi a Eric e, tornata a casa, si ritrova a confessare al marito quanto sia ancora innamorata di lui. Carter ha baciato Paris, deciso a lanciarsi nella storia con lei non potendo avere Quinn; Grace però li ha visti e va a raccontare la cosa a Ridge, il quale chiede spiegazioni a Carter. Ridge chiede a Carter chiarimenti sulla sua nuova situazione sentimentale con Paris e non capisce come mai lui non sembri affatto felice. Quinn comincia ad essere stanca delle assenze di Eric e cerca un dialogo e un riavvicinamento, ma nel bel mezzo del discorso lui deve scappare al club.

Hope, sopraggiunta mentre Eric e Quinn discutevano, capisce che c’è una piccola crisi nel matrimonio. Carter va a trovare Quinn con una scusa e le ripete quello che lei sa già: ha ripreso la relazione con Paris solo per tentare di dimenticarla. Hope va al club e, passando davanti alla stanza dove si rifugiano Eric e Donna, li sente amoreggiare e sconvolta capisce che hanno una relazione. Hope ha dunque scoperto la relazione tra Donna ed Eric, ma la zia la supplica di non rivelarlo a nessuno.

Quinn è preoccupata perché il battito cardiaco di Eric, che lei continua a monitorare, ha degli strani picchi. Allora decide di avvertire Bridget, che però la tranquillizza. Carter invidia la dedizione di Quinn per il marito. Sheila è fuggita di prigione e va a casa di Li perché vuole sapere dove si trovi la tomba di Finn.

Sheila scopre che suo figlio Finn è ancora vivo e che la madre adottiva lo sta curando a casa in segreto. Ridge e Taylor sono in apprensione per l’evasione di Sheila. Donna prega Hope di non svelare a nessuno di averla vista baciare Eric. Hope vorrebbe capire quanto Eric sia sentimentalmente coinvolto. Seguici su Instagram.