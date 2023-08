Beautiful, anticipazioni dal 27 agosto al 2 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2023

Bridget e Quinn si preoccupano perché Eric passa troppo tempo al Club. Intanto Ridge e Taylor avvisano tutti che Sheila è evasa dalla prigione.

Ridge e Taylor cercano di avvisare Li del pericolo, ma lei non risponde al telefono perché è sotto la minaccia di Sheila che ha scoperto che Finn è ancora vivo. Sheila aggredisce Li quando Finn sembra risvegliarsi. Poi Sheila si scusa di aver perso la testa. Li capisce quanto Sheila ami veramente Finn e spera che insieme possano salvarlo.

Ridge e Taylor si domandano dove sia finita Sheila, non fidandosi delle promesse della polizia che non è riuscita a impedirne la fuga. Hope chiede a Eric quali intenzioni abbia con Donna. È arrivato il momento che lui faccia una scelta sul suo matrimonio con Quinn. Intanto Carter non si arrende e le dichiara ancora una volta il suo amore, ma lei sembra irremovibile. Hope parla con Liam della relazione segreta tra Eric e Donna; li raggiunge Ridge per avvertirli che Sheila è evasa dalla prigione.

Carter regala l’anello di fidanzamento a Paris. Quinn dice a Eric di credere ancora nel loro matrimonio. Li e Sheila sono al capezzale di Finn, che sta facendo dei progressi.

Con la scusa di prendere delle medicine per Finn, Li esce dalla stanza e cerca di chiamare aiuto, ma Sheila glielo impedisce. Sheila scopre il tentativo di Li di chiamare la polizia e di mettere in salvo Finn e se stessa. La reazione della donna è tanto folle quanto estrema.

Ridge è sempre molto attento all’incolumità di Brooke, temendo una vendetta di Sheila. Wyatt è insospettito dal comportamento della madre. Quinn teme che Carter faccia la proposta di matrimonio a Paris, ma l’avvocato, arrendendosi al destino che lo vuole lontano da lei, ottiene il sì della ragazza.

Carter ripensa a Quinn e all'impossibilità di stare con lei. Paris è felice di poter coronare il suo sogno d'amore con lui, ora che ha ricevuto la sua proposta di matrimonio, ma Grace la ostacola, convinta che Carter non la ami. Anche Quinn esprime ad Eric i suoi dubbi sul fatto che Carter sia innamorato di Paris.