Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 6 a sabato 12 agosto 2023

Brooke chiede a Taylor se intenda lasciarle spazio per riconciliarsi con il marito e per quanto ancora intenda rimanere sotto il suo tetto, ma Taylor le risponde che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per gestire i problemi della figlia, senza escludere che possa rinascere una relazione tra loro. Brooke accusa Taylor di usare quello che è successo a Steffy per riavvicinarsi a Ridge.

Ridge chiede a Brooke di lasciarlo da solo con Taylor per trascorrere un po’ di tempo con lei. Deacon cerca di consolare Brooke ribadendo che, se fosse stata sua moglie, lui non l’avrebbe mai messa da parte.

Carter ripete a Quinn che non riesce a dimenticarla, ma lei gli risponde che non tradirà mai più Eric, il quale, tra le braccia di Donna, sembra avere dei dubbi e provare dei rimorsi perché sta tradendo sua moglie. Brooke, con buona pace di Deacon, è determinata a tornare con Ridge.

Brooke è pronta ad affrontare Taylor pur di riuscire nell’intento di riprendersi suo marito. Carter non riesce a dimenticare la storia avuta con Quinn e cerca di attrarla a sé, ma la donna è irremovibile.

Eric è ammaliato da Donna e, nonostante voglia restare vicino a Quinn, non riesce a interrompere la relazione segreta con lei. Brooke ha deciso di impedire a Deacon di frequentare le proprietà della Forrester e lui la prende malissimo.

Hope decide di non prendere le difese di Deacon perché si rende conto che la sua presenza ha già causato troppi problemi alla madre nel rapporto con Ridge. Nel frattempo, Bill si reca negli uffici della Forrester.

Steffy non si fa una ragione per la morte di Finn e Ridge e Taylor le consigliano di partire con i figli per cambiare aria. Nel frattempo, Eric e Donna continuano la loro storia d'amore in segreto, mentre Carter decide di sposare Paris per dimenticare Quinn.