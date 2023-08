Beautiful, anticipazioni americane: Ridge ed Eric, tensioni in arrivo tra loro?

Nelle puntate americane di Beautiful potrebbe essere all’orizzonte una nuova storyline a tematica business che da molto tempo manca nella narrazione. Lo scenario dovrebbe essere la Forrester Creations dove da anni, a parte la Hope For The Future, trova spazio in scena poco altro. La casa di moda, tuttavia, non si basa soltanto sulla linea di Hope Spencer, ma anche su altre, sebbene relegate da anni off screen.

Le questioni legate al budget hanno tra l’altro reso le sfilate sempre più rare e ridotto gli spazi aziendali mostrati al pubblico a soli due uffici, dove tutti sembrano liberi di fare tutto: lavorare, certo, ma anche mangiare, cambiarsi… Guardando però all’aspetto positivo, presto l’azienda potrebbe essere terreno per una nuova battaglia affaristica, o almeno questo suggeriscono alcune scene andate già in onda, assieme ad alcune anticipazioni per i prossimi episodi.

Infatti sembra essersi incrinata l’armonia creativa tra Ridge ed Eric Forrester: ciò è avvenuto quando il figlio ha bocciato alcune idee del padre ritenendo di dover puntare sul rischio, osando nelle tendenze, invece che restare vincolati al classico senza tempo. Insomma, vecchio e nuovo sono difficili da tenere uniti e gli spoiler segnalano che un fraintendimento alimenterà quest’aria poco serena tra i due stilisti.

Eric si sentirà messo da parte e scavalcato? La questione avrà ulteriori evoluzioni oppure no? Lo scopriremo presto, così come scopriremo se stavolta gli autori si ricorderanno di tenere presente l’attuale assetto di proprietà della Forrester Creations o se, invece, lo ignoreranno di nuovo, come quasi sempre successo da diversi anni a questa parte.

Già: nonostante sia vero che Eric è il fondatore dell’azienda, da molto tempo non ne è più il solo proprietario né l’azionista di maggioranza. Eppure spesso, nei dialoghi, emerge che tutte le decisioni passano da lui e che Ridge e Steffy sono amministratori delegati per sua concessione, sebbene in due possiedano una parte maggiore della casa di moda.

Vediamo dunque di fare infine un po’ di ripasso: le quote di proprietà sono al momento divise tra Eric, che ne possiede il 37,5%, al pari della nipote Steffy Forrester Finnegan, mentre Ridge ha in mano il 20% della torta. Infine, per ultimo, c’è Thomas Forrester che è proprietario per la quota del 5%. Stavolta potrebbe essere il momento di fare di nuovo sul serio: vedremo alleanze e scontri per assicurarsi la maggioranza dei voti, come nelle trame di una volta? Seguici su Instagram.