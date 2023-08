Un Altro Domani anticipazioni: Leo chiede a Julia di sposarlo!

Nelle ultimissime puntate italiane di Un Altro Domani ci sarà spazio non soltanto per il matrimonio simbolico tra Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Kiros Nsue (Ivan Mendes), ma anche per quello tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e il giornalista Leo Lozano (Juanlu Gonzalez). Tuttavia, a differenza della prima, la seconda unione presenterà fin da subito diversi intoppi e non è detto che vada in porto…

Un Altro Domani, news: Leo chiederà a Julia di sposarlo

Per prima cosa, è bene precisare che a fare la proposta nuziale sarà Leo. Pur cosciente del fatto che la fidanzata non abbia mai smesso di provare dei sentimenti per Tirso Noguera (Oliver Ruano), Leo sorprenderà Julia con una vera e propria dichiarazione d’amore, ma non otterrà subito una risposta.

Interdetta dalla proposta, Julia si prenderà infatti del tempo per riflettere al meglio sul da farsi, con la madre Diana (Cristina de Inza) che cercherà invano di farla desistere dall’accettare poiché si sarà resa conto del fatto che, in fondo, la figlia non ama Leo come dovrebbe. In tutto ciò, a gettare altra benzina sul fuoco ci penserà un inaspettato ritorno…

Un Altro Domani, trame: Sergio torna inaspettatamente in città

Eh sì: possiamo anticiparvi che, all’improvviso, si presenterà a Robledillo de la Sierra Sergio Cuevas (Miguel Brocca), l’ex marito di Julia. Di primo acchito, l’imprenditore sembrerà radicalmente cambiato, tant’è che gli abitanti della cittadina faranno davvero fatica a riconoscerlo, ma ciò non incanterà Julia, la quale temerà che l’uomo si sia riaffacciato nella sua vita per dei loschi motivi ben precisi.

Ed effettivamente, nel momento in cui l’ex mostrerà la sua contrarietà alle nozze con Leo, le perplessità di Julia sembreranno prendere sempre più concretezza. Non a caso, come è già capitato in altre circostanze, la nostra protagonista tenderà ad accelerare i tempi e deciderà di sposare Leo la settimana successivo. Ciò con buona pace di Tirso che, pentitosi del bacio da lui scambiato con Elena, non saprà in che modo riavvicinarsi a Julia dopo averla allontanata in seguito all’incidente…

Un Altro Domani, spoiler: Julia accetta di sposare Leo ma…

Certa che quella sia la soluzione più adeguata, Julia attuerà un’altra strampalata iniziativa: chiarirà tutti i contrasti sorti con Tirso e gli chiederà di accompagnarla all’altare. Seppur spiazzato, al Noguera non resterà altra scelta se non quella di accettare, ma ovviamente non sarà per nulla felice di essere “testimone” del matrimonio della donna che ama.

Insomma, a pochi giorni dal gran finale della telenovela, la situazione di Julia sarà abbastanza ingarbugliata, ma nel frattempo Diana accetterà di presenziare alle nozze. Peccato però che, una volta superati tutti gli ostacoli, sarà Leo a comportarsi in maniera strana e spesso risulterà irreperibile al cellulare. Ma per quale motivo? Fate attenzione ai nostri prossimi post perché vi sveleremo tutti i dettagli… Seguici su Instagram.