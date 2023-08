La foresta degli scomparsi: cast e trama della miniserie di Canale 5

Una macabra scoperta nel cuore della Foresta Nera riaccende gli oscuri ricordi di un insigne giudice. La Foresta degli scomparsi (Les disparus de la fôret noire) è il titolo della premiata miniserie thriller con protagonisti Hélène de Fougerolles e Gregory Fitoussi, in onda questa sera su Canale 5. Si tratta di una coproduzione europea tra Francia, Belgio e Germania.

La storia inizia con una tragedia: dodici corpi vengono ritrovati in una fossa comune vicino a una base militare al confine franco-tedesco, nel cuore della Foresta Nera. Tutte le vittime sono di nazionalità francese e tedesca, uccise in un arco temporale di circa trent’anni. La scioccante scoperta riaccende in Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles), il giudice istruttore che si occupa del caso, dolorosi ricordi che pensava di aver sepolto per sempre. La donna, in quella stessa zona, un anno prima è stata vittima di un tragico incidente automobilistico che le ha sconvolto la vita. Dopo quella notte, Camille convive con un’amnesia da cui fatica a riprendersi ma forse, proprio quella sera, la donna ha visto qualcosa che non doveva vedere.

Determinata a conoscere la verità e a far luce sul suo nebbioso passato, Camille torna come testimone chiave sul campo insieme a Eric Maes (Grégory Fitoussi), un ispettore franco-tedesco incaricato del caso. Insieme scoprono che gli omicidi hanno un legame diretto con gli eventi accaduti proprio in quella misteriosa notte…

La Foresta degli scomparsi, creata da Stéphane Pannetier e Julien Vanlerenberghe, è una serie al femminile che offre alle sue attrici ruoli molto interessanti che si rivelano man mano che la storia si svolge. La vicenda è ambientata in un magnifico scenario naturale tra le montagne della regione montuosa nel sud-ovest della Germania. Un thriller da batticuore, abbastanza cupo da sorprendere il pubblico fino alla fine!