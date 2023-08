La promessa: Pia cerca di salvare Teresa dal barone Juan | Trama 2 e 3 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023

Romulo finisce per confondere Jana con una cameriera che passata tempo addietro da La Promessa, ma è comunque convinto di averla già conosciuta per qualche motivo; ciò mette in ansia Jana, timorosa di essere scoperta. Simona svela a Pia che Candela ha aggiunto le mandorle al cibo di Eugenia, facendole rischiare la vita. Pia intanto continua a cercare di salvare Teresa dalle attenzioni di Juan. Maria diminuisce ancora la dose di farmaci di Eugenia, che ora in effetti appare maggiormente lucida. Salvador aiuta Maria nelle faccende e in questo modo può passare del tempo con lei. A Padre Camilo sembra interessare particolarmente Manuel, tanto da raccogliere informazioni su di lui…

Camilo, dopo aver letto una missiva, accusa strani capogiri. Curro, grazie un gioco con la corda, interagisce con la madre alla quale strappa un “ti voglio bene”. Alonso spinge Manuel a chiedere la benedizione nuziale del duca de los Infantes, ma lui chiede che gli venga concesso del tempo. Salvador porta dei fiori a Maria e poi i due si baciano. Pia, mentre si occupa Eugenia, riceve la visita del barone Juan e per l’occasione si sfoga delle violenze perpetrate da lui. Leonor accusa Mauro di aver appreso dei segreti da parte di Teresa sulla sua vita, ma lui nega tutto e invita Leonor a farsi raccontare la verità da Teresa. Quest’ultima confida a Leonor che, nonostante la frequentazione dei due, continuava in segreto la relazione con lui. Petra comunica a Pia l’intenzione di Cruz di incontrare la nuova aiutante di cucina. Seguici su Instagram.