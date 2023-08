La promessa: Teresa fa una richiesta al barone Juan | Trama 23 e 24 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023

Candela scopre i documenti compromettenti di Salvador, che ora deve dunque vuotare il sacco: con l’ausilio di Miguel e il sostegno di Lope, l’uomo è riuscito a ottenere un certificato di inidoneità che gli faccia evitare il servizio di leva obbligatorio e di conseguenza la partenza per il fronte in Marocco; le donne, pur contrariate, gli assicurano che non lo denunceranno. Jana giunge nell’hangar dove trova Manuel e Jimena. Manuel scatta a entrambe una foto a ricordo della loro amicizia, ma Jana non gradisce affatto l’iniziativa e ne parla a Maria. Mauro si sente giù di morale per per Leonor, Manuel cerca di stargli vicino. Petra confessa a don Camilo che le nozze tra Jimena e Manuel sono il frutto dell’insistenza di Cruz, al fine di salvare le sorti finanziarie di La Promessa. Curro svela a Martina che Leonor aveva cercato di lanciarsi da una delle torri, ma grazie a lui aveva rinunciato.

La Guardia Civile porta via Salvador allo scopo di interrogarlo; Lope parla a Maria del motivo per il quale il giovane è stato arrestato. Lope e Maria chiedono a Romulo di recarsi in caserma il giorno dopo, in modo da intercedere per Salvador. Juan accusa Romulo di aver messo un biglietto minaccioso dentro il libro che sta leggendo, ma il maggiordomo dice di non saperne nulla; Jana lascia però un secondo biglietto e di conseguenza il barone minaccia Romolo. Martina rimprovera Mauro e gli ridà la medaglietta che lui aveva donato a Leonor. Padre Camilo incita Manuel ad aprirsi con lui: a quel punto, il nostro protagonista gli confessa che i De Lujan sono economicamente in forte difficoltà e gli lascia intendere che dovrà sposarsi per dovere. Jana sottrae una pistola dal comò in salotto. Teresa chiede a Juan se la sua offerta di lavoro sia ancora valida e lui le risponde che ne riparleranno quando tornerà dal suo viaggio a Cordova.