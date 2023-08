La promessa: Padre Camilo, ecco con chi parlerà | Trama 25 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 25 agosto 2023

Jana si dichiara a Manuel, aggiungendo però che purtroppo la loro è una storia impossibile. Romulo riesce a convincere il comandante del commissariato a ritirare le denunce nei confronti di Salvador, ma, in cambio, il giovane dovrà andare via partendo per il fronte la sera stessa. Juan tenta di convincere Manuel a non sposarsi, ma il ragazzo risponde che manterrà la parola data. Martina incita Leonor ad andare a Parigi a studiare moda, per allontanarsi da La Promessa e dimenticare Mauro, ma i marchesi non sono affatto d’accordo.

I duchi de Los Infantes fanno una visita a sorpresa ai marchesi: affermano di essersi fermati sulla strada per le terme, ma la verità è che José si trova là per parlare con padre Camilo; quest'ultimo rivela al duca che Cruz sta intervenendo pesantemente sul rapporto di Manuel e Jimena per forzare il matrimonio e salvare le finanze dei De Lujan…