La promessa: Manuel scrive un biglietto a Jana ma… | Trama 28 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 28 agosto 2023

È addio tra Salvador e Maria, con lui che parte per il fronte africano. Maria poi trova il diario di Jana (oltre a una pistola) e apprende che quest’ultima intende vendicarsi di un uomo; capisce che si tratta del barone. A quel punto, Maria addormenta Jana con il cloroformio e la lega al letto per indurla a riflettere sulle sue azioni. Cruz e Alonso accettano di far trasferire Leonor a Parigi per studiare moda. Leonor ne parla a Mauro e poi fa un discorso di commiato di fronte a tutta la sua famiglia.

A Padre Camilo arriva una telefonata dal duca de los Infantes, che gli ordina di tenere d'occhio sua figlia Jimena e di verificare che le voci sulla disfatta economica della famiglia Lujan siano vere. In tal caso, il duca farà annullare il matrimonio. Manuel scrive un biglietto a Jana e le dice di essere disposto a rinunciare alle sue nozze, a condizione che loro due lascino la Promessa insieme. Le dà appuntamento all'hangar per scappare, ma Jana non trova il biglietto e quindi non si presenta…