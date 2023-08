La promessa: Curro si accorge che Jana cerca di… | Trama 31 agosto e 1° settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre 2023

Catalina comunica che Manuel è vivo. Il duca de Los Infantes intima a Camilo di cercare prove tangibili sull’instabilità finanziaria della Promessa, al fine di annullare il fidanzamento tra Jimena e Manuel e di convincere la ragazza a non sposarlo anche se restasse vivo. Camilo parla con Jimena, che gli confessa la sua rabbia verso Cruz che l’ha rimproverata. Poi Cruz chiede scusa a Jimena per il suo comportamento. Successivamente Camilo parla con Simona e le strappa una confessione intima sul suo passato, ma l’atteggiamento strano del “sacerdote” fa venire a Simona qualche dubbio, che condivide con Candela e Jana. Cruz ordina di far preparare la stanza per Manuel, che sta per essere trasferito a casa dall’ospedale. La donna chiede anche notizie su suo padre Juan, che ormai sembra sparito nel nulla.

Curro e Jana commentano la notizia che Manuel è ancora vivo. Si dice che Manuel entro due giorni sarà riportato a casa ma non si sa come l’uomo stia. Curro si accorge di Jana che cerca di nascondergli il libro di Delitto e castigo; il ragazzo però non nota il biglietto all’interno. Lope spiega a Maria di aver promesso a Salvador di prendersi cura di lei e, quando la vede triste, la invita a ballare. Maria non intende uscire dal palazzo e di conseguenza Lope le chiede di imparare a giocare a mus. Petra chiede a Candela il motivo per cui lei e Simona hanno improvvisamente smesso di parlare quando è entrata in cucina (e se fossero intente a parlando male di lei). Candela le assicura che stavano semplicemente dicendo che Camilo è un ficcanaso.

Padre Camilo, sobillato dal duce, dice a Jimena che non sarà facile occuparsi di Manuel. Simona sgrida Candela per ciò che ha detto a Petra. Catalina e Curro sono in ansia per Manuel, ciò mentre non si hanno ancora notizie del barone Juan.