La promessa, trama 4 agosto 2023: il racconto di Juan a Jimena

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 4 agosto 2023

Eugenia vede Jana e subisce un attacco di nervi. Cruz arriva nella camera e chiede cosa sia successo. Maria, non sapendo cosa dire, finge che Eugenia abbia visto una foto nella scatola dei ricordi di Cruz. Maria convince Cruz a non vedere subito la scatola, in modo da poter poi aggiungere al suo interno l’immagine di Eugenia su una sedia a rotelle con un’altra donna. Mauro svela a Leonor di essere andato a letto con Teresa mentre stava con lei.

Manuel racconta a Jimena la storia dell’amore tra il marchese Jacinto e Sara, la sua seconda moglie che morì prematuramente e che – secondo una leggenda – ancora vaga all’interno de La Promessa. Pia è in ansia per Teresa e ne parla a Romulo. Salvador e Maria si fidanzano. Jimena parla a Leonor della storia di Sara. Dopo l’attacco di nervi di Eugenia, Juan convince Cruz ad affiancare a Maria un’altra domestica, che naturalmente dovrà essere Teresa. Seguici su Instagram.