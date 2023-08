La promessa: Mauro, il momento della verità! | Trama 7 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 7 agosto 2023

Teresa dovrà prendersi cura di Eugenia in rotazione con Maria. Intanto Maria e Jana continuano con il loro piano di riduzione del dosaggio dei farmaci della donna e la cosa sembra riscuotere un certo successo, dato che Eugenia appare sempre più lucida. Petra coglie sul fatto Maria e Salvador mentre sono in intimità e va subito a dirlo a Romulo, che convoca la coppietta; i due però riescono a convincerlo che non stavano facendo niente di male e accusano Petra di mentire. Maria, in particolare, affronta la donna e le ordina di lasciare in pace lei e Salvador.

Pia è in ansia per le attenzioni sempre maggiori del barone Juan nei confronti di Teresa, ma non riesce a sapere niente di più. Leonor, dopo un dialogo con Teresa, va da Mauro per sapere se abbia avuto rapporti intimi con Teresa; lui all'inizio nega ma poi dice tutta la verità (compreso il fatto di essere sposato con Teresa).