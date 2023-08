La Promessa anticipazioni: Catalina mette in difficoltà Cruz, ecco perché

Una richiesta della figliastra Catalina de Luján (Carmen Asecas) metterà a rischio la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana. In prossimità delle nozze del fratello Manuel (Arturo Sancho) con Jimena de los Infantes (Paula Losada), Catalina chiederà infatti alla matrigna di poter indossare, per quel giorno speciale, una spilla che apparteneva alla madre Carmen. Peccato però che Cruz si sarà disfatta di quell’oggetto per un motivo ben specifico…

La Promessa, news: ecco che fine ha fatto la spilla!

In realtà, questa storyline ha già preso il via qualche settimana fa negli episodi trasmessi su Canale 5. Nonostante la morte recente del figlio Tomas (Jordi Coll), Cruz ha deciso infatti di organizzare la sua festa di compleanno e, non disponendo di abbastanza soldi, ha chiesto proprio all’ancella Petra (Marga Martinez) di vendere la spilla che apparteneva a Carmen, pur sapendo che avrebbe dovuto donarla poi a Catalina proprio come il marito Alonso (Manuel Regueiro) ha disposto.

Un argomento, quello dell’oggetto prezioso, che tornerà in auge nelle prossime settimane e costringerà Cruz a trovare un diversivo per levarsi di torno Catalina, che pretenderà di avere la spilla il prima possibile anche per decidere quale abito indossare nel giorno delle nozze di Manuel e Jimena…

La Promessa, spoiler: Catalina chiede la spilla di Carmen a Cruz

Tuttavia, nell’istante in cui la figliastra sottolineerà che vuole avere indietro il “cimelio” della madre, Cruz si prenderà del tempo per decidere al meglio il da farsi ma, data l’insistenza della diretta interessata, alla fine sceglierà la via della menzogna e farà presente a Catalina che gliel’ha già restituita tempo addietro.

Tali parole non convinceranno affatto Catalina, certa del fatto che Cruz non gliel’ha mai ridata. In ogni caso, anche per evitare di entrare in contrasto con l’arcigna matrigna, la De Lujan proverà a cercare la spilla, anche con l’aiuto di Maria Fernandez (Sara Molina), ma ovviamente della stessa non ci sarà affatto traccia poiché sarà stata venduta.

La Promessa, trame: l’affaire della spilla aumenta ma…

Come farà dunque Cruz a uscire dalla difficilissima situazione? Per il momento, la difficile situazione di Manuel, in coma dopo un incidente aereo, sembrerà accantonare la questione della spilla, ma Catalina in realtà vorrà vederci chiaro perché avrà come l’impressione che Cruz la stia appositamente prendendo in giro, anche se non ne comprenderà il motivo.

Presto torneremo quindi a parlarvi di questa trama, che è destinata a riservare diverse sorprese… Seguici su Instagram.