La Promessa anticipazioni: Cruz apprende della morte di…

A settembre, nel corso delle puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di rivedere il sergente Conrado Funes (Rafa De Vera): l’uomo ritornerà infatti nella tenuta, dopo aver indagato per l’omicidio di Tomás (Jordi Coll), per fare luce sulla sparizione del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), ma nel giro di qualche giorno porterà a Cruz (Eva Martin) una terribile notizia…

La Promessa, news: il barone Juan sparisce nel nulla!

Come sapete, il barone Juan sparirà nel nulla dopo aver tentato di violentare Teresa Villamil (Andrea del Rio); il giorno seguente, la domestica apparirà decisamente scossa, ma la governante Pia Adarre (Maria Castro), Jana Exposito (Ana Garces) e Maria Fernandez (Sara Molina) la inviteranno a non dare troppo nell’occhio, sottolineando che in quel caso qualcuno potrebbe insospettirsi.

Un discorso strano che apparirà sempre più misterioso quando Cruz si renderà conto del fatto che il padre Juan ha lasciato La Promessa dopo aver fatto la valigia e senza salutare nessuno. Inizialmente, la marchesa tenderà a credere che il padre sia partito per Cordoba, come aveva annunciato, ma poi valuterà l’ipotesi che gli sia successo qualcosa di grave quando non le farà nemmeno una telefonata il giorno dell’anniversario della morte della madre…

La Promessa, trame: il sergente Funes a capo delle indagini

In preda all’ansia più totale, Cruz deciderà quindi di telefonare alla guardia civile per sporgere formalmente denuncia per la scomparsa del genitore. Il giorno successivo si presenterà quindi a La Promessa proprio il sergente Funes, che verrà messo a capo delle indagini.

Seguendo la prassi, Funes interrogherà quindi sia i nobili e sia i dipendenti della tenuta, ragion per cui non potrà fare a meno di notare che Teresa è nervosa ogni volta che si parla del barone Juan e della sua sparizione. In ogni caso, le indagini verranno presto interrotte per via di una terribile notizia, che farà nuovamente sprofondare nel dolore più totale alcuni abitanti de La Promessa…

La Promessa, spoiler: il sergente Funes informa Cruz della morte del barone Juan

Grazie alla denuncia, gli uomini della guardia civile cercheranno in lungo e in largo Juan e lo ritroveranno, privo di vita, all’interno della sua automobile, caduta a sua volta in una scarpata per un probabile incidente. Una notizia che verrà accolta con tristezza da Cruz, con Alonso (Manuel Regueiro) che cercherà di darle tutto il supporto necessario per farle superare la tragica notizia.

Tuttavia, la storyline prenderà una svolta davvero imprevedibile: dopo la dovuta autopsia, Funes archivierà il caso poiché, a detta del medico legale, Juan sarà morto per via di un colpo alla testa avuto durante la caduta dal dirupo. Le cose saranno però andate davvero così o ci sarà sotto dell’altro? Sarà facile pensarlo, visti gli strani discorsi di Teresa, Pia, Jana e Maria… Seguici su Instagram.