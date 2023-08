La promessa, anticipazioni dal 7 all’11 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023

Teresa viene incaricata di occuparsi di Eugenia a turno con Maria. Nel frattempo, Jana e Maria proseguono con il loro piano per diminuire le dosi dei farmaci della donna e la cosa sembra funzionare, perché Eugenia sembra essere sempre più lucida. Intanto, Petra sorprende Maria e Salvador in intimità e corre a riferirlo a Romulo che manda a chiamare la coppia, ma i due giovani lo convincono che non stavano facendo niente di indecoroso, accusando Petra di mentire. Maria affronta la donna e le intima di lasciare in pace lei e Salvador. Pia è preoccupata per le attenzioni del barone verso Teresa, cerca di saperne di più dalla ragazza, ma senza esito. Leonor, dopo una conversazione con Teresa, va a parlare con Mauro per sapere se ha avuto rapporti intimi con Teresa. All’inizio l’uomo nega, ma data l’insistenza di Leonor, ammette di averlo fatto più volte e le rivela di essere sposato con Teresa.

Mauro confessa a Leonor di essersi sposato con Teresa: è sua moglie a tutti gli effetti. Jimena e Manuel si accordano, malgrado la promessa di matrimonio, sul fatto che lei possa tornare a casa nel fine settimana dalla madre e consolarla del lutto di sua nonna. Cruz non apprezza l’allontanamento temporaneo di Jimena. Salvador e Jana non credono all’onestà di padre Camilo. Maria assiste la signora Eugenia ma le riduce il numero di gocce di laudano del Dottor Guijarro, questi lo intuisce dal fatto che Eugenia è troppo sveglia e lucida. Il medico chiede il contagocce che dovrebbe essere sotto la metà; Maria per nascondere il suo espediente beve la parte in eccesso e dopo poco crolla sedata sul letto della signora. Padre Camilo intrattiene Salvador e Jana, loro malgrado, con ricordi del seminario, poi Salvador svicola per servire il pranzo alla signora Eugenia e scopre Maria addormentata sul letto.

Alonso fa capire a Manuel che il suo matrimonio con Jimena è l’unica speranza che hanno per salvare la Promessa. Manuel accetta di sposarsi “per il bene della famiglia”. Poi decide di parlarne con Cruz e scopre che anche lei è al corrente della situazione finanziaria della Promessa. Durante un litigio, Teresa anticipa a Mauro che non le resta molto tempo alla Promessa perché le hanno offerto un nuovo lavoro ma non si sbilancia. Mauro è preoccupato e ne parla con Pia. Intuendo che ci sia lo zampino del barone, Pia va a cercarlo e gli dice di lasciare stare Teresa. Curro si confida con padre Camilo e lo esorta a parlare con Leonor per aiutarla a risolvere i suoi problemi d’amore. Padre Camilo va da lei. Lei gli confessa che è innamorata di un uomo che non la corrisponde e che si è sposato con un’altra donna, ma non gli fa il nome. Simona, al mercato, nota che la Guardia Civile è alla ricerca di un uomo con un fazzoletto rosso e lo dice a Lope.

Camilo riceve una lettera in cui gli viene detto di scoprire come mai Jimena voglia lasciare la tenuta in modo da intervenire. Manuel e Alonso si confrontano sulla situazione delle proprietà e il marchese sottolinea che l’unica via di salvezza è il suo matrimonio con Jimena. Maria chiede a Salvador spiegazioni sul suo comportamento strano e lui le dice di avere problemi gravi, ma non vuole rivelarli. Eugenia ha un nuovo scatto d’ira in presenza di Cruz, Alonso, del Barone, e Teresa, nella quale chiede di non essere uccisa anche lei. Cruz decide di rimandarla in sanatorio. Pia ha un malore in presenza di Simona e Candela, la quale la copre chiedendole di vedere un medico. Pia scopre Teresa e il Barone in disparte, mentre lui, con una scusa, le strappa un abbraccio. Pia si confronta con il Barone e gli dice che farà di tutto per evitare che si approfitti di Teresa. Manuel chiede a Jimena di convocare i suoi genitori alla Promessa per chiedere la sua mano.

Jana viene scambiata per sua madre Dolores da Eugenia, la quale le chiede perdono per averle portato via suo figlio neonato. Jimena e Manuel comunicano ai marchesi che la giovane ha cambiato idea e non tornerà dai duchi De Los Infantes. Jana dice a Maria di voler avvicinare il barone per scoprire la verità su cosa è successo a Dolores e sul perché Marcos è stato dato a Eugenia. Manuel confessa a Cruz di aver chiesto la mano di Jimena solo per adempiere ai suoi doveri di erede, perché non è innamorato di lei. Pia è sempre più preoccupata per le attenzioni che il barone rivolge a Teresa e solleva di nuovo il problema con Romulo; questi interviene per stroncare l'atteggiamento inappropriato del nobile e in cambio viene duramente rimproverato. Padre Camilo scrive una lettera in cui comunica a ignoti che "non c'è da preoccuparsi, perché Jimena ha deciso di restare a La Promessa"; Jana è sempre più sospettosa nei suoi confronti. Leonor si chiude in camera a piangere.