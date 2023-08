La Promessa, anticipazioni: arriva Lorenzo de la Mata, il padre di Curro!

Anche se sarà dispiaciuta per la morte del padre Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), la dark lady Cruz (Eva Martin) non potrà crogiolarsi a lungo nel suo dolore nelle prossime puntate italiane de La Promessa.

La moglie del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) dovrà infatti fare i conti con l’arrivo nella tenuta del conte Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), marito della sorella Eugenia (Alicia Moruno) e dunque l’uomo che il giovane Curro (Xavi Lock) ha sempre creduto essere suo padre…

La Promessa, news: la strana morte del barone Juan

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete che il barone Juan sparirà nel nulla dopo aver tentato di violentare Teresa Villamil (Andrea del Rio). Inizialmente, Cruz riterrà possibile che il padre sia partito per Cordoba senza avvisare, come del resto aveva annunciato qualche giorno prima, ma poi temerà che gli sia successo qualcosa di grave quando non darà sue notizie nemmeno nel giorno dell’anniversario della morte della madre.

Presa dall’ansia, Cruz avviserà quindi la guardia civile, che manderà nella tenuta il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) per dare il via all’investigazione. Tuttavia, la stessa si rivelerà inutile quando il barone verrà ritrovato senza vita nel fondo di una scarpata e tutto lascerà pensare che abbia avuto un incidente mortale con la sua automobile. Le indagini verranno quindi archiviate poiché l’autopsia stabilirà che è stato l’incidente la causa della morte di Juan.

La Promessa, spoiler: Lorenzo si presenta alla tenuta!

Cruz darà dunque le disposizioni al nuovo maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) per organizzare il funerale. Tuttavia, i tristi preparativi verranno interrotti dall’arrivo a sorpresa nella tenuta dal conte e militare Lorenzo de la Mata, che Cruz e Curro non vedevano da anni.

Rispettando le buone maniere, Cruz accoglierà Lorenzo nella villa e gli darà ospitalità; comunque sia, nel corso di un successivo dialogo con Alonso, esprimerà tutto il suo dissenso per la comparsa del cognato poiché riterrà che si sia fatto vivo soltanto per entrare in possesso dell’eredità di Juan, che gli spetta di diritto in quanto legittimo marito di Eugenia (moglie di cui però Lorenzo non si è mai occupato, tradendola e lasciandola senza le cure necessarie).

La Promessa, trame: Lorenzo e Curro, un rapporto difficile

Fin dalle prime scene, sarà chiaro però che Cruz non è la sola ad essere indisposta dall’arrivo di Lorenzo. Persino Curro non si rallegrerà per la comparsa del genitore, tant’è che si confiderà con Martina (Amparo Pinero) per chiederle consigli su come comportarsi con lui, dato che non ha la confidenza che un figlio dovrebbe avere col padre. In ogni caso, almeno per ora, il freddo rapporto tra i due verrà soltanto accennato, mentre i timori di Cruz diventeranno presto realtà…

Possiamo infatti anticiparvi che Lorenzo chiarirà fin da subito a Cruz di essere interessato ai soldi di Juan e sottolineerà che nulla potrà fare per impedirgli di entrarne in possesso, dato il ruolo di legittimo sposo di Eugenia. Insomma, Lorenzo paleserà da subito le sue intenzioni, indisponendo ancora di più Cruz. E questo sarà solo il preludio di una convivenza lunga e difficile tra i due cognati…